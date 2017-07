Vice-governador defende candidatura de Mauro Mariani ao governo de Santa Catarina em 2018

Palavras ao vento

O Conselho das Federações Empresariais de SC (Cofem) avalia que a elevação de impostos anunciada pelo governo federal penaliza o setor produtivo e a sociedade e vai atrasar a retomada da recuperação econômica. As federações dos patrões defende reformas, corte de gastos públicos e crescimento econômico como caminho para o equilíbrio das contas públicas. Belo discurso, sem dúvida. Mas, que tal fazer com que os legisladores – quase todos com eleições financiadas por tais entidades – compreendam isso e ajam de acordo? Sem isso são palavras e discursos ao vento. E dinheiro mal investido na eleição de deputados e senadores demagogos e corruptos.

Negócios

Lógico que há, sim, deputados federais catarinenses entre os muitos “indecisos” sobre como votar no dia 2 de agosto, quando se deliberará se o STF deve julgar ou não o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Dizer “indeciso” é força de expressão, já que todos já sabem, sem ter dúvida nenhuma, como votarão. Voto que pode mudar não só quanto a valores monetários, mas também como moeda de troca por cargos, emendas e sabe-se lá o que mais. Essa é que é a desoladora conclusão a que se chega.

Civismo

Entristece saber que é preciso de lei – como é o caso de uma que está sendo proposta em Criciúma no momento – para tornar obrigatória a execução dos hinos Nacional e do município nas instituições de ensino médio e fundamental, pelo menos uma vez por semana e em eventos ou datas comemorativas. A construção da cidadania responsável começa assim, de forma consciente, sem imposição de lei.

Poder

Foi contundente a defesa que o vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB) fez do deputado federal Mauro Mariani (PMDB), presidente estadual da sigla, como candidato ao governo do Estado em 2018, em seguidas manifestações durante o roteiro do “15 em Movimento”, sábado e domingo, por Braço do Norte, Tubarão e Laguna. Moreira diz que será um dos principais cabos eleitorais de Mariani em 2018, quando deve assumir o Executivo estadual.

Com Ancelmo

Este espaço não discorda do confrade Ancelmo Góes, de “O Globo” que fez reclamação do caso de 11 deputados dissidentes do PSB, um partido que, mesmo tendo, recentemente, maneirado seu estatuto, prega “socialização dos meios de produção considerados estratégicos e fundamentais ao desenvolvimento social, cultural e da democracia”. Mesmo com tal cartilha, devem migrar para o DEM, de corte liberal, cujo estatuto reconhece a “livre iniciativa como elemento dinâmico da economia”.

Câmeras azurras

São avaianos os diretores de imagens do canal pago Sportv quando de transmissões em Florianópolis, suspeitam torcedores do Figueirense. Estes dizem que antes das duas últimas vitórias do Avaí, quando a torcida xingava acintosamente seus jogadores, treinadores e dirigentes, não se viam tais imagens, bem ao contrário dos jogos no Orlando Scarpelli, onde qualquer muvuca era e é mostrada. É, pode ser.

Filhos trocados

O TJ-SC confirmou sentença que condenou o Estado e uma entidade filantrópica religiosa a pagar R$ 120 mil por danos morais a dois casais e suas filhas, nascidas em 1988 e trocadas ainda na maternidade. Desde essa data, os casais perceberam diferenças nas crianças. Um deles, movido pela desconfiança de infidelidade, chegou a se divorciar. Em exame de DNA realizado por uma das jovens, já com 22 anos, finalmente veio à tona a troca dos bebês. Ao se analisar os registros da época no hospital, foi possível localizar a outra menina.

Prestígio

O escritor catarinense Deonísio da Silva, radicado no Rio de Janeiro, engorda seu invejável currículo com mais uma honraria. Ao lado de Antônio Carlos Secchin, poeta, ensaísta e crítico literário, e Marco Lucchesi, poeta, escritor, romancista, ensaísta e tradutor, foi eleito para integrar a secular Academia de Ciências de Lisboa, fundada em 1779. Os três já foram convidados a tomar posse, “quando se lhe proporcionar”, como informado em comunicado.

Flagra de Chico

As redes sociais não deixam escapar nada, ou quase nada. Foi por elas que o cantor e compositor Chico Buarque foi informado – e já acionou o advogado João Tancredo para as providências cabíveis – de um condomínio residencial de 28 apartamentos de 64 m² de área privativa e custo de R$ 219 mil, com seu nome no bairro Cordeiros, em Itajaí.

DETALHES

Fez-se um apelo, ontem, aqui, para que o Detran-SC, num gesto de gentileza, avisasse o portador de CNH pelo menos 30 dias antes do vencimento. Poderia, também, deixar de multar quem for flagrado sem a CNH quando os próprios policiais podem tirar a prova em seus computadores de mão, em segundos. Está tudo lá!

A violência no Rio de Janeiro é uma tragédia. Hotéis da badalada Barra da Tijuca estão no momento com apenas 8% de ocupação. Em toda rede hoteleira carioca não passa dos 30%, em pleno mês de férias.