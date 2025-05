Vice-prefeito assume presidência do Republicanos de Brusque

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, recém-filiado ao Republicanos, assumiu a presidência do diretório municipal do partido. Ele substitui Cláudio Pereira, ex-diretor-presidente do Samae de Brusque, que comandava o Republicanos local. A confirmação de Deco na presidência ocorreu nesta quarta-feira, 7.

Lideranças do partido acompanharam o ato. Marcaram presença o deputado federal Jorge Goetten, presidente do diretório estadual do Republicanos em Santa Catarina; o deputado estadual Sérgio Motta; e o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin. No estado, o partido é um braço do PL, sigla que abriga o governador Jorginho Mello.

“Assumo essa nova missão com muita responsabilidade. Nosso objetivo é ampliar o trabalho já feito em Brusque, somando forças com a diretoria anterior e agregando novos nomes para consolidar um projeto político de destaque em Santa Catarina”, afirma Deco.

