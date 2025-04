Vice-prefeito de Brusque deixa o PL e confirma novo partido

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, oficializou, nesta terça-feira, 8, a saída do PL e sua filiação ao Republicanos. A cerimônia ocorreu em Brasília e contou com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira, que abonou a ficha de filiação.

A filiação teve importante participação do governador Jorginho Mello (PL) no papel de articulador. Presidente estadual do Republicanos, Jorge Goetten destacou o crescimento do partido em Santa Catarina e enalteceu “as qualidades pessoais e políticas” de Deco.

Além de vice-prefeito, Deco é secretário municipal de Infraestrutura Estratégica. “Fazer parte do Republicanos é caminhar ao lado de pessoas que pensam o Brasil com responsabilidade, trabalho e fé. Estou pronto para essa nova etapa e vou seguir honrando cada passo com seriedade e compromisso com nossa gente”, declarou o vice-prefeito.

