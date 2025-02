Vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann fala sobre desafios do governo e futuro político

Reeleito em 2024, o vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann (PSD), segue no Executivo ao lado do prefeito Valmir Zirke (PP) para mais quatro anos de gestão. Em entrevista ao jornal O Município, Cledson abordou temas como o relacionamento com o Legislativo, iniciativas de sustentabilidade e sua trajetória política.



Nos últimos anos, o Executivo enfrentou críticas dos vereadores quanto à falta de diálogo. Para melhorar a comunicação, a prefeitura criou o cargo de chefe de gabinete, atualmente ocupado por Edimar Marcos Albino, que divide o espaço de trabalho com o vice-prefeito.

Cledson reconhece as críticas como construtivas e vê nelas uma forma de impulsionar uma aproximação com os vereadores. “Talvez a forma de aproximar o Executivo do Legislativo seja alfinetando um pouco. Então, a crítica, neste caso, vem para construir. A gente sempre fala que, ao passar as eleições, precisamos esquecer tudo isso e trabalhar em sintonia. Vamos fazer de tudo, nestes próximos quatro anos, para termos mais comunicação”, promete.

Ele também ressaltou a necessidade de esforço mútuo entre Executivo e Legislativo. “Talvez poderiam [os vereadores] ter frequentado mais a Prefeitura e não esperado que tudo fosse mastigado, uma vez que o Executivo não tem a necessidade de pedir autorização para tudo o que vai ser executado. Acho que faltou também mais vontade do Legislativo de participar, sem tirar nossa parcela de culpa”, pondera.

Desenvolvimento sustentável

Cledson aponta que Guabiruba não depende de outras cidades para abastecimento de água. Portanto, ele afirma que o município está investindo na preservação ambiental, com foco no controle de poluição e descarte correto de resíduos.

“Temos que cuidar da água, principalmente daquela que entregamos aos municípios vizinhos, como Brusque. O aumento da fiscalização é essencial, e a própria população é fiscalizadora”, afirma.

Além disso, a cidade se destaca pela reciclagem de lixo. Hoje, o município participa da gestão do Parque Girassol. A iniciativa é uma unidade de educação ambiental e valorização de resíduos localizado na cidade de Timbó e realizado através do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi). “Guabiruba é o que mais separa lixo entre os 15 municípios do consórcio. A maior parte do nosso lixo é reciclável. Somos líderes na separação”, destaca.

No entanto, Cledson aponta a necessidade de avançar no descarte de resíduos industriais. “Hoje temos muitos problemas porque não existe uma destinação correta para eles”, continua.

O turismo ambiental também é prioridade. “Guabiruba é um destino turístico, com trilhas e cachoeiras que são patrimônios do município e precisam de atenção especial. Caso contrário, as pessoas deixam lixo e depredam esses locais. Que cidade entregaremos para as futuras gerações?”, questiona.

Atuação no Executivo

Ao comentar sua rotina, Kormann destaca o contato direto com a administração e a população. “Estou todos os dias na prefeitura. Ainda divido meu tempo com a profissão de fisioterapeuta, atendendo em algumas manhãs apenas. Mas, em todas as tardes e nas manhãs em que não estou na clínica, ou em parte das manhãs, estou na prefeitura para auxiliar o prefeito, os secretários, questionar e, principalmente, atender bem a população”, detalha.

Ele também pretende estar mais presente nas ruas. “As pessoas gostam de ver a administração na rua. Por mais que estejamos dentro da Prefeitura atendendo à população, grande parte dela nunca vai ao prédio administrativo. Então, acabam achando que não somos tão atuantes por estarmos limitados ao escritório”, avalia.

Continuar na política

Durante o último mandato, Cledson chegou a considerar se afastar da política, mas permaneceu na chapa após decisão do grupo político. “Caso a coligação achasse que meu nome não era mais interessante e tivesse outro nome que pudesse trazer um benefício maior, eu colocaria o meu nome à disposição. Não tenho ciúmes, não sou viciado na cadeira e acho que ninguém deveria ser”, opina.

Reeleito, ele afirma estar satisfeito com o trabalho em parceria com Zirke. “Nunca tive nenhum problema relacionado à administração no governo Zirke e Cledson, muito pelo contrário: só elogios”, completa.

Futuro político de Cledson Kormann

Sobre os próximos passos na política, o vice-prefeito diz que o futuro depende de questões pessoais, profissionais e das demandas do partido. “Se o partido achar interessante que eu seja candidato e se minha vida pessoal e profissional estiverem favoráveis, aí eu posso dar alguma posição. Caso seja incompatível com minha vida pessoal e minha família, terei que reavaliar”, afirma.

Por fim, ele reforça a importância da participação da comunidade no desenvolvimento da cidade. “Um governo não é feito apenas pelo prefeito e pelo vice. Pedimos que as pessoas tenham força de vontade para nos ajudar, trazendo informações e sugestões, para que possamos construir uma Guabiruba cada vez melhor”, finaliza.

