Vice-prefeito de Guabiruba defende construção de abatedouro municipal durante sessão da Câmara

O vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann (PSD), participou da sessão da Câmara nesta terça-feira, 6. Ele foi ao Legislativo para defender a construção do abatedouro municipal, que gerou debate na sessão itinerante anterior, no final de abril.

Na ocasião, Willian Bretzke, morador da cidade, utilizou a tribuna para criticar a construção do abatedouro no bairro Pomerânia. Ele apontou irregularidades no processo de aquisição do imóvel e fez críticas à construção, sob argumento de que não há demanda pelo serviço de abate de animais que justifique a necessidade da obra.

Cledson lembrou que, em 2017, antes de entrar para a política, pediu apoio nas redes sociais aos açougueiros locais, em meio a uma campanha na internet. Na época, a operação Carne Fraca, da Polícia Federal, investigava esquema de corrupção no setor de alimentos.

“Eu acreditava na época ser pertinente a discussão sobre a centralização da produção de alimentos, visando controle, consciência e fomento à economia local por meio de pequenos produtores de reconhecida importância”, afirma.

Em 2024, a Prefeitura de Guabiruba iniciou a construção do abatedouro municipal. O vice-prefeito relata que a obra era um anseio antigo dos pequenos produtores e um projeto do governo Zirke já antes da reeleição.

Cledson entende que a centralização do abate de bovinos e suínos vai regularizar a prática clandestina, que classifica como um “problema recorrente” em muitos municípios, incluindo Guabiruba. Ele garante que o abatedouro vai assegurar procedimentos que obedeçam às normas sanitárias.

“A regularização dos abates reduzirá a informalidade, permitindo com que os produtores locais atendam às exigências do mercado formal, com emissão de selos de inspeção e acesso a cadeias de distribuição mais amplas”, afirma.

Entre outras finalidades, o vice-prefeito diz que o abatedouro vai garantir segurança alimentar, reduzindo riscos de doenças, além de fomentar a economia local. O investimento no projeto também foi tratado por Cledson. Ele afirma que a doação do terreno pela iniciativa privada auxilia o poder público e comenta ainda que o abatedouro pode contar com gestão de associação de produtores.

