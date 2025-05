Vice-prefeito Deco Batisti assume interinamente a Prefeitura de Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 8 de maio, o vice-prefeito Deco Batisti assumiu interinamente a chefia do Poder Executivo de Brusque. O ato de transmissão de cargo ocorreu no gabinete do prefeito André Vechi, que fará uma viagem para a Alemanha, com retorno previsto para o dia 22 de maio.

Para Vechi, a transição simbólica reforça a harmonia e a confiança mútua entre ambos os líderes do Executivo municipal. Durante o período de ausência de Vechi, Deco será responsável por dar continuidade às ações da gestão, mantendo o ritmo dos trabalhos e o compromisso com os projetos em andamento.

“Deco é um parceiro leal e um gestor preparado. Deixo a Prefeitura em boas mãos, com a tranquilidade de quem sabe que Brusque seguirá sendo bem conduzida”, afirmou o prefeito André Vechi durante o ato. “Essa viagem é uma oportunidade de abrir portas para Brusque no cenário internacional, buscar parcerias e fortalecer o desenvolvimento da cidade”.

Deco agradeceu a confiança e reforçou seu compromisso com a continuidade dos trabalhos. “Conto com a nossa equipe para que a cidade continue no mesmo andamento. Recebo essa missão com humildade e responsabilidade. O que nos une é um propósito comum de fazer Brusque avançar”, declarou o prefeito interino.

A agenda de Vechi na Alemanha prevê encontros institucionais e técnicos com foco em inovação, sustentabilidade, planejamento urbano e intercâmbio de boas práticas em gestão pública. Já Deco permanecerá no comando do Executivo local pelos próximos 14 dias, conduzindo o dia a dia da administração municipal.

