Vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol morre aos 57 anos; Brusque lamenta falecimento

Marco Antônio Martins, vice-presidente e diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto. A FCF, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Brusque lamentaram o falecimento.

Pelas redes sociais, o Brusque escreveu: “Perdemos uma grande pessoa, um grande profissional. Que Deus possa confortar seus familiares. Vá com Deus, amigo”.

“Profissional experiente, principalmente como árbitro assistente, Marco Antônio encerrou a sua carreira nos campos em 2011 depois de atuar por 15 anos no quadro da FCF e por 10 anos no quadro da CBF”, escreveu a FCF em nota.

Na federação, ele exercia a função de diretor do Departamento de Arbitragem desde junho de 2017. Ele foi eleito vice-presidente da entidade em 2018 e 2022. O presidente da FCF, Rubens Angelotti, destacou a atuação de Marco Antônio na arbitragem catarinense.

“Estou muito triste com o falecimento do Marco Antônio Martins. Além de uma grande pessoa, foi um profissional de alto nível. Estava fazendo um trabalho brilhante na nossa arbitragem, com organização e evolução constante”, lamentou Angelotti.

Marco Antônio deixa a esposa e duas filhas. O velório ocorre neste sábado, a partir das 18h, no cemitério do Itacorubi, em Florianópolis. O sepultamento ocorrerá neste domingo, 18, às 11h.

Também em nota, a CBF disse que todas as competições da confederação terão um minuto de silêncio. “A CBF presta suas condolências aos familiares e amigos do dirigente e decreta um minuto de silêncio em todas as competições organizadas pela entidade”.

