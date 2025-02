Foi apresentado, na tarde deste sábado, 1º, o vice-presidente do grupo AVS, Miguel Socorro, em coletiva de imprensa realizada no estádio Augusto Bauer, logo antes de Brusque x Barra.

O dirigente português fez as primeiras falas oficiais dos donos da SAF do quadricolor, firmando compromissos no pagamento de dívidas, na melhoria da infraestrutura e na contratação de reforços. O presidente do clube associativo, Danilo Rezini, participou do encontro, que teve cerca de meia hora e limite de pergunta de cada veículo de imprensa presente.

Socorro destacou os primeiros movimentos na gestão do clube, que são referentes à infraestrutura, à contratação de profissionais e ao pagamento de dívidas. Com aporte financeiro do investidor, o clube deverá ter reforços em áreas de administração e gestão, futebol, departamento médico, fisiologia, nutrição, diretamente citadas pelo dirigente.

“Esta parceria foi selada há pouquíssimo tempo, mas já estamos a trabalhar nisso em todos os níveis, na contratação destes profissionais e na melhoria das infraestruturas”, afirma o dirigente.

“Temos uma perfeita noção daquilo que são os [jogadores] titulares. Os primeiros investimentos serão diretamente no time. Para que possam ter condições de desempenhar seu futebol. E para podermos criar condições para que o jogador esteja mais forte.”

Outras medidas incluem negociações com o Carlos Renaux para centralizar atividades no estádio Augusto Bauer, incluindo um refeitório acompanhado por um nutricionista e a construção de um departamento médico e academia com pessoas contratadas.

O grupo procura construir um centro de treinamento com obras finalizadas, ou perto de estarem finalizadas, no início do Brasileiro Série C. A ideia é ter diversas melhorias na estrutura em pleno funcionamento durante o Brasileiro.

O dirigente afirmou que o grupo AVS está ciente da responsabilidade que passou a ter em mãos, para honrar a camisa do Brusque e a cidade com um time competitivo.

“Temos uma estrutura aqui, o investidor [Rubens Takano Parreira] é brasileiro, de São Paulo, conhece toda a realidade do futebol brasileiro. Temos nosso consultor para a área de futebol, Gustavo Lazzaretti, nosso consultou da área de futebol para o grupo. Conhece perfeitamente a realidade não só do Brusque e do Catarinense, mas do Brasileirão. Então não caímos de paraquedas, estamos conscientes do que estamos fazendo.”

“Encaramos este desafio como uma grande oportunidade. De juntar este time ao nosso time em Portugal e fazer aqui como países irmãos. Com estrutura profissional portuguesa e investidor brasileiro, temos tudo para sermos clubes-irmãos e fazer aqui um bom trabalho.”

Miguel Socorro também colocou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro como uma prioridade, mas afirmando que o clube não tentará o que não tiver condições de fazer.

“Colocar o Brusque onde merece. Tentar, no mais curto prazo possível, o acesso à Série B, de onde não deveria ter saído. Mas, um passo de cada vez. Temos noção da responsabilidade, vamos fazer com profissionalismo e seriedade. Queremos cumprir com nossos compromissos. E a única coisa que posso prometer é que nunca vamos dar um passo maior que a perna.”

