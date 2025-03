“Victor foi legitimamente eleito e a vontade do povo de Botuverá deve ser respeitada”, diz prefeito de Brusque

O prefeito de Brusque e presidente municipal do PL, André Vechi, saiu em defesa da continuidade do mandato do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), alvo de processo de cassação. O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi adiado com um voto favorável à perda do mandato.

Vechi foi procurado pela coluna para comentar o assunto após assumir o cargo de presidente do PL de Brusque. Na eleição passada, o prefeito e o partido apoiaram Nene Colombi (MDB) à Prefeitura de Botuverá. Entretanto, Victor e Vechi se aproximaram desde que venceram as eleições.

O chefe do Executivo brusquense diz que, pessoalmente, torce pela permanência do prefeito de Botuverá, “seja agora ou em uma eventual nova eleição”.

“Toda cassação é ruim para a cidade. Brusque passou por isso duas vezes em uma década. Custou caro para nós. Entendo que o Victor foi legitimamente eleito e a vontade do povo de Botuverá deve ser respeitada”, afirma.

Apesar do desejo pessoal pela continuidade do mandato de Victor Wietcowsky, Vechi não confirma apoio do partido em uma eventual nova eleição por considerar o anúncio prematuro.

“Não sei se teremos novas eleições em Botuverá, e se tiver não sei quem serão os candidatos, por isso é prematuro anunciar apoio de algo tão incerto. No entanto, sou claro em dizer que o Victor foi legitimamente eleito e torço para sua permanência à frente da prefeitura, seja agora no processo ou em uma eventual nova eleição”.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: