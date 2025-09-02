Victor Wietcowsky está confiante para julgamento no TSE e crê em virada no placar da cassação

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), afirma que está confiante para ser julgado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte começa a analisar, de forma virtual, um pedido de cassação contra o mandato do chefe do Executivo na sexta-feira, 5.

Trata-se, na verdade, de uma retomada do julgamento, que iniciou em fevereiro. O placar está 1 a 0 favorável à cassação. Somente o ministro Floriano de Azevedo Marques, que é o relator, votou. Outros seis ministros ainda vão registrar seus votos até 11 de setembro.

“Estamos confiantes com o julgamento. Claro, ficamos apreensivos com a escolha da data, já que inicia no dia da abertura da Festa Bergamasca. Porém, estamos sendo bem acolhidos pela comunidade. As pessoas estão nos dando bastante força”, diz.

Há sete meses, quando o julgamento começou, o ministro André Mendonça pediu vista (adiamento da votação) para analisar o caso por mais tempo. Victor entende que a opção de Mendonça pode ser favorável a ele.

“Já vimos, em outras cassações de políticos, que o placar do julgamento inicia de um jeito, mas, após um pedido de vista, acaba acontecendo uma virada”, acredita o prefeito.

Para ocorrer uma virada, os demais ministros precisariam divergir do ministro-relator Floriano, que votou favorável à saída de Victor da prefeitura.

