Vida de luxo: falso policial que aplicou golpes em Brusque é preso em Joinville após causar prejuízo de R$ 100 mil

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em Joinville, nesta quarta-feira, 20, um homem de 37 anos acusado de cometer diversos golpes em diversas cidades do estado, inclusive Brusque, ao se passar por policial. A prisão ocorreu no bairro América.

Segundo as investigações da PC, o suspeito se identificava falsamente como policial civil, federal, militar e penal para aplicar fraudes em Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau e Guaramirim.

A polícia diz ainda que o homem levava uma vida de luxo financiada pelos golpes e que ele era visto frequentemente em clubes de tiro, lojas de grife e restaurantes de alto padrão, locais que também foram lesados financeiramente. O prejuízo total causado pelo estelionatário seria estimado em cerca de R$ 100 mil.

“O falso policial ostentada uma vida fantasiosa e criminosa, sustenta pela renda dos estelionatos e demais golpes aplicados, demonstrando estar constantemente armado, prevalecendo-se do cargo inexistente para obter qualquer tipo de vantagem indevida”, detalha a PC.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes teriam encontrado uma pistola, calibre 9×19 milímetros (mm) e de uso restrito, além de munições, o que resultou também na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A prisão do suspeito foi realizada pela Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE), unidade do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Joinville, com a colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público.

