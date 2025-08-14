Conheça o casal de Brusque que viaja de motocicleta pela América do Sul

Moradores de Brusque, Éder Luis Benedito, 46 anos, e Janice Freimüller Benedito, 44, transformaram a paixão por viagens de motocicleta em um projeto de vida.

Casados há quase 26 anos, eles cruzam a América do Sul sobre duas rodas e registram as experiências no caminho, somando aventuras a uma história que começou muito antes das estradas.

A ideia de viajar de motocicleta foi surgindo aos poucos, “como uma semente plantada nas observações do cotidiano”. Éder lembra que ele e Janice sempre se encantaram ao ver motociclistas cruzando as rodovias durante suas viagens de carro, despertando o desejo de experimentar aquela sensação de liberdade.

“Assistimos a alguns vídeos no YouTube e ali encontramos a inspiração que nos faltava. Foi como se tudo fizesse sentido de repente”, recorda a viajante.

Motivados, o casal decidiu investir em uma Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer, modelo robusto e preparado para longas distâncias.

Em 2020, subiram pela primeira vez na moto e começaram a transformar sonhos em quilômetros rodados, iniciando uma rotina de viagens que logo se tornaria parte essencial da vida deles.

Rotina planejada

Apesar do desejo de viver exclusivamente na estrada, o casal mantém uma rotina estruturada. Durante a semana, trabalham normalmente em Brusque e reservam as viagens para feriados prolongados e períodos de férias.

“Viajar custa caro e ainda temos objetivos profissionais. Por isso, tudo exige planejamento financeiro e logístico”, explica Éder, que é empresário. Janice, por sua vez, atua como dentista.

Na estrada, a convivência flui com leveza. Eles conversam durante todo o percurso por meio de intercomunicadores acoplados aos capacetes.

“A Janice é minha copiloto. Me ajuda a detectar obstáculos, sinalizações e paisagens interessantes. Nunca tivemos conflitos”, afirma.

A preocupação da família, especialmente dos pais de Janice, ainda existe, mas com o tempo deu lugar à aceitação. “Eles sabem que isso nos faz bem, que é nossa paixão. Então sempre desejam apenas que tenhamos cuidado”, relata a moradora.

Interesse de longa data

A afinidade de Éder e Janice pelas motocicletas já vinha de longa data, mesmo que cada um tenha vivido essa paixão de maneiras diferentes.

Éder sempre foi dono de motos, mas até então nunca havia se aventurado em viagens de longa distância. Janice, por outro lado, cresceu em uma família em que a presença da moto fazia parte do cotidiano.

“O irmão dela tinha uma CB450 nos anos 1980. Acho que foi ali que nasceu o interesse dela pelas motos”, relembra o motociclista.

A primeira experiência significativa do casal sobre duas rodas juntos aconteceu em Santa Catarina. Eles enfrentaram as curvas da Serra do Rio do Rastro e se aventuraram na descida da Serra do Corvo Branco, duas rotas que misturam desafios e paisagens deslumbrantes.

“As belezas naturais das duas serras eram de tirar o fôlego. Foi nessa viagem que nos conectamos ainda mais com a natureza e descobrimos o prazer de desbravar o mundo lado a lado”, conta Janice.

Canal no YouTube

Foi dessa relação com a estrada e com a natureza que nasceu o canal no YouTube chamado Moto e Natureza. Lá, o casal compartilha experiências em vídeos e documentários.

“A moto é só o meio. O que buscamos é o contato com rios, trilhas, cachoeiras, montanhas. É uma forma de viver que nos faz sentir mais livres”, resume.

Entre os maiores desafios da vida sobre duas rodas está o clima. Em uma das viagens, por exemplo, eles enfrentaram temperaturas extremas no mesmo dia.

“Saímos com 9ºC e chegamos a um lugar com 47ºC. E tudo isso com jaqueta, calça e equipamento de proteção”, relata Janice.

A simplicidade também faz parte do estilo de vida. “Fazemos motocamping, então levamos o mínimo possível. Aprendemos a viver com o essencial”, acrescenta Éder.

Um dos destinos mais marcantes foi o Deserto do Atacama, no Chile. A travessia da Cordilheira dos Andes oferece paisagens que vão de florestas e rios a vulcões e salares.

“O lugar parece outro planeta. As Termas de Puritama, por exemplo, é um oásis no meio do deserto. As águas termais ali têm propriedades terapêuticas. A sensação de bem-estar é indescritível”, conta Janice.

Outro ponto que chamou atenção foi o campo de gêiseres no Geysers del Tatio, a mais de 4 mil metros de altitude. “São mais de 80 gêiseres ativos, com água fervente que chega a 86 graus. É um fenômeno impressionante”, comenta Éder.

Desde que começaram as viagens de moto, a relação com o mundo mudou. O casal afirma que passou a dar mais valor à natureza e sente falta desse contato sempre que retorna à rotina urbana.

“Quando estamos na cidade, sentimos que está faltando alguma coisa. E já sabemos o que é: a natureza”, diz Janice. “Por isso, criamos o canal, para compartilhar um pouco da emoção de estar nesses lugares”, complementa.

Destinos do futuro

Até hoje, Éder e Janice já percorreram todos os estados da região Sul do Brasil, explorando cada estrada e cidade com a curiosidade de quem busca experiências únicas.

Além disso, aventuraram-se pela Argentina, Chile e Paraguai, acumulando histórias, paisagens deslumbrantes e desafios típicos das viagens de longa distância.

Para o futuro, o casal diz querer conhecer Bariloche, explorar Machu Picchu e, quem sabe, chegar aos Alpes Suíços. “São sonhos de longo prazo, mas estamos trilhando o caminho para realizá-los”, conclui Janice.

Assista a expedição do casal para o Atacama:

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

