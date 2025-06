Vidas Interligadas: documentário sobre a trajetória das famílias negras de Brusque será lançado neste sábado

Com o objetivo de dar visibilidade às histórias e resistências das populações negras de Brusque e de comunidades quilombolas de Santa Catarina, será lançado oficialmente neste sábado, 14, o documentário Vidas Interligadas. O evento acontece às 14h, no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque. A entrada é gratuita.

O documentário lança luz sobre a trajetória de famílias negras de Brusque e estabelece um elo com comunidades quilombolas de Santa Catarina.

A obra propõe um intercâmbio entre histórias, culturas e vivências, promovendo a valorização da identidade negra e quilombola no território catarinense.

Roda de conversa

Além da exibição do filme, o lançamento contará com uma roda de conversa aberta ao público e um debate sobre o processo criativo e a temática do documentário, que busca dar voz a narrativas muitas vezes silenciadas.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, e viabilizado pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque. O lançamento conta com o apoio do IFC Brusque.

