VÍDEO – “A gente vai te arrancar de lá”: prefeito responde humorista que sugeriu fazer show em praça após ter reserva cancelada em Brusque

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), respondeu a um vídeo do humorista Tiago Santineli em que ele sugere fazer um show de stand-up em praça pública do município. Em vídeo postado nas redes sociais do prefeito, André diz ao humorista: “a gente vai te arrancar de lá, nem que seja com a polícia”.

O caso começou quando Tiago se manifestou sobre o cancelamento da reserva no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) há duas semanas. Um vídeo em que o humorista afirma que já tem outras opções de locais para a apresentação circula nas redes sociais.

“E de qualquer forma, galera, quando o show for cancelado na sua cidade, não se desespere. Eu vou rodar com esse show nos lugares que não puderem ser feitos. Vou fazer de graça na praça. Vou levar o equipamento e vai acontecer. Não chorem”, diz o humorista.

Na sequência, Tiago afirma que recebe mensagens de moradores de Brusque insinuando que a carreira dele acabou e que não terá mais espaço para se apresentar na cidade. Em resposta a esses comentários, o humorista diz que Brusque possui apenas uma loja Havan, em tom irônico, e pede que a população “tenha menos autoestima”.

“Brusque tem o quê? Uma loja Havan, é isso. E um papai noel verde e amarelo no Natal. Vamos ter menos autoestima vocês, moradores de Brusque, por favor. Se coloquem no lugar de vocês”, finaliza.

O prefeito reage a todo o vídeo do humorista e, ao final, dá sua opinião sobre Tiago. “Esse cara aqui, ele se acha engraçado. Eu, particularmente, acho um lixo as piadas dele. É o cara que se intitula anticristo, antipatriota e que fez um vídeo simulando a morte do véio da Havan, o nosso Luciano Hang. E, no final, não contente, ainda fala que a gente não tem motivo pra ter orgulho e que precisa baixar nossa autoestima”, diz.

Na sequência, André afirma que “o brusquense tem todo motivo para ter autoestima elevada”. Ele cita que o município é a nona economia do estado, uma das cidades mais seguras do país, a realização da Fenarreco e também o parque das esculturas.

“Tem Havan, outros comércios e outras empresas boas? Tem também. Mas Brusque é uma cidade maravilhosa. Não é à toa que todos os anos, milhares de pessoas buscam essa cidade para poder viver e constituir a sua família”, diz.

Logo em seguida, o prefeito responde diretamente à hipótese de Tiago realizar um show em praça pública de Brusque, como o humorista levantou em seu vídeo.

“Gente como você, de fato, não é bem-vinda aqui. E vou deixar um recado muito claro. Em praça pública, teu show não vai acontecer. A gente vai te arrancar de lá, nem que seja com a polícia e multinha no bolso. Porque gente que desrespeita a nossa cidade, que desrespeita o nosso povo, não é bem-vinda aqui. Em praça pública, o teu show não vai acontecer. Fica o recado”, finaliza.

Confira o vídeo do prefeito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Vechi (@vechii)

Cancelamento da reserva para o show

O Cescb cancelou a pré-reserva do teatro da entidade para o show de stand-up do humorista, que gravou um vídeo simulando a morte de Luciano Hang. A apresentação estava prevista para 17 de outubro.

Em nota enviada ao jornal O Município, o Cescb informou que, por causa do vídeo do humorista, diversos empresários locais se manifestaram de forma negativa em relação ao evento.

Diante disso, a entidade decidiu cancelar a pré-reserva feita com a produtora responsável. A nota também ressalta que o contrato para a realização do show ainda não havia sido formalizado.

A reportagem tenta contato com a produtora para confirmar se o espetáculo será realizado em outro local.

Nota do Cescb na íntegra:

“Em virtude de o humorista Tiago Santineli ter feito citações e vídeos envolvendo o nome do senhor Luciano Hang, diversos empresários entraram em contato questionando a reserva do teatro para o evento. Uma mobilização negativa fez com que o Centro Empresarial entrasse em contato com a produtora, cancelando a pré-reserva efetuada. O contrato com a produtora ainda não havia sido firmado”.

Repercussão do vídeo

Na época da publicação, Hang divulgou uma nota lamentando o vídeo do humorista. A produção é intitulada Patriotas Inglórios.

Ela fez parte do material de divulgação do show de comédia Antipatriotas, de Tiago. Conforme Hang, trata-se de “uma lamentável apologia ao crime, incitação à violência e ameaças”.

No vídeo, o comediante afirma: “Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota”. Em nota, Hang disse que “lamenta pelas imagens horríveis que chocam pela tamanha brutalidade”.

“Costumo sempre dizer que podemos ser concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. É muito triste ver pessoas se utilizando de meios violentos para impor pensamentos. Podemos, sim, discutir ideias para melhorar o país, manifestar nossas opiniões, mas não destilar ódio com cruéis incitações ao crime e graves ameaças de morte”, declarou o empresário.

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque

4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

