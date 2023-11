Em meio ao agito da vida urbana, Brusque revela seu próprio paraíso, o Morro do Silva. Situado a cerca de 15km do Centro da cidade, este refúgio interiorano cativa com sua serenidade.

No topo, uma igrejinha encantadora, erguida então com carinho pela família Silva em 1961, destaca-se entre a exuberante vegetação. O murmúrio de uma cascata e o canto dos pássaros se entrelaçam, criando uma sinfonia que embala a alma.

Essa casa de oração, palco de memórias que ecoam no tempo, já viu inúmeras celebrações e missas, testemunhando, pois, a devoção de uma comunidade unida.

Tarcísio Raiser, devoto desde a infância, recorda com nostalgia as festas animadas, onde bolos, cucas e preciosidades eram leiloados, todos doados por corações generosos da localidade.

Brusque e seu rico interior

Ao explorar o Morro do Silva, o Blog do Ciro Groh se deparou com esse cenário digno de pintura. A igreja, adornada pela natureza exuberante, é o ponto alto desta jornada.

Nesta manhã de sexta-feira, 10, mesmo sob a cor cinzenta do céu, capturamos imagens que transcendem o visual, transmitindo a tranquilidade que permeia esse pedaço interiorano de Brusque.

Em nossa galeria, exposta após os anúncios, revelamos não apenas a beleza da igrejinha, mas também os encantos que emolduram essa paisagem bucólica.

Brusque, muitas vezes subestimada em sua grandeza interiorana, mostra que o paraíso pode estar mais próximo do que imaginamos.

O Morro do Silva, com sua simplicidade e beleza intocada, convida a uma pausa, proporcionando uma experiência que transcende as expectativas.

Deixe-se levar pelas imagens e permita que Brusque desperte em você a admiração por seus tesouros escondidos.

Brusque em fotos e vídeo após anúncios

A igrejinha de Brusque que irá te surpreender

Como dito anteriormente vamos encerrar o artigo de hoje em alto estilo apresentando o que o interior de Brusque tem de mais belo.

No vídeo e na galeria abaixo, a protagonista será então a linda igrejinha adornada pela natureza situada no Morro do Silva. Confira a seguir.

Vídeo

Galeria de fotos

