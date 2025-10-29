VÍDEO – “A maior festa de nazistas do Brasil”: influenciador é investigado após ataques contra a Oktoberfest Blumenau

O influenciador que apontou a Oktoberfest Blumenau como “a maior festa de nazistas do Brasil” é investigado após os ataques, conforme o prefeito Egidio Ferrari.

Segundo o prefeito, a delegada regional já esta ciente do caso e um inquérito policial foi instaurado. “Calúnia, difamação e discursos de ódios tem consequências, por isso, não vamos tolerar ataques ao nosso povo de Blumenau”, disse.

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão de Turismo, aprovou nota de repúdio contra o influenciador. O tema foi levado à discussão na terça-feira, 28, pelo deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD), que repreendeu as falas carregadas de ódio e preconceito contra o povo catarinense.

Além da aprovação e divulgação da nota de repúdio, os parlamentares defenderam a responsabilização criminal do autor.

“Nesta segunda, por todo o Brasil, foi propagada uma manifestação criminosa, injusta e que precisamos repudiar nessa comissão. O ataque infame de um influenciador com Blumenau e com o povo catarinense não pode ficar impune e precisamos fazer um agravo oficial”, afirmou Napoleão.

“Nenhum estado se constrói na base do ódio. A Oktoberfest é a celebração da diversidade, da união da redenção. Ela nasceu de um momento difícil onde todos se uniram para reconstruir e enfrentar as adversidades. Então, atacar essa grande festa é atacar nossa cidade, nosso estado e a nossa gente”, finalizou o deputado.

Os membros da Comissão vão acompanhar e prestar todo apoio às medidas anunciadas pelo prefeito de Blumenau.

Confira a nota de repúdio da Alesc:

“A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina manifesta seu mais veemente repúdio às declarações ofensivas e preconceituosas proferidas nas redes sociais pelo senhor Tiago Santos, que atacou de forma irresponsável e desrespeitosa a cidade de Blumenau, a Oktoberfest e o povo catarinense.

As falas do referido indivíduo ultrapassam qualquer limite da liberdade de expressão e configuram um ataque injustificável à história, à cultura e ao trabalho de um povo reconhecido nacional e internacionalmente por sua hospitalidade, empreendedorismo e contribuição ao desenvolvimento do Brasil.

Santa Catarina merece respeito”.

Assista ao vídeo do prefeito:

