VÍDEO – Acidente com ao menos três veículos é registrado na rodovia Antônio Heil

Um engavetamento foi registrado na manhã desta segunda-feira, 14, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. O caso ocorreu no sentido Brusque da rodovia, na altura do bairro Itaipava, próximo ao elevado de acesso à estrada-geral do Rio do Meio.

De acordo com informações preliminares, pelo menos três veículos estão envolvidos na ocorrência, sendo eles caminhão, carro e ao menos uma motocicleta.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e atendeu a ocorrência no local. Segundo a equipe, um caminhão com reboque acoplado parou repentinamente na via, sem motivo aparente, fazendo com que os demais veículos colidissem entre si. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Confira o vídeo:

