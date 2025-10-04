VÍDEO – Acidente com carro é registrado na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um acidente envolvendo um carro foi registrado na tarde deste sábado, 4, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A colisão ocorreu na rodovia Antônio Heil, próximo da paróquia Santa Teresinha.

De acordo com informações preliminares do gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um carro e uma motocicleta. Uma vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano. Até o momento da publicação não há informações sobre o estado de saúde da vítima, assim como o número exato de envolvidos.

Um vídeo mostra a presença da viatura do Samu e da Polícia Militar.

Vídeo: Samantha Silva

