VÍDEO – Acidente com carro é registrado na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Colisão ocorreu próximo da paróquia Santa Teresinha

Um acidente envolvendo um carro foi registrado na tarde deste sábado, 4, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A colisão ocorreu na rodovia Antônio Heil, próximo da paróquia Santa Teresinha.

De acordo com informações preliminares do gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um carro e uma motocicleta. Uma vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano. Até o momento da publicação não há informações sobre o estado de saúde da vítima, assim como o número exato de envolvidos.

Um vídeo mostra a presença da viatura do Samu e da Polícia Militar.

Vídeo: Samantha Silva

