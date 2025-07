VÍDEO – Acidente entre carros é registrado no Centro de Brusque

Uma colisão entre dois carros foi registrada no Centro de Brusque, na tarde desta, sexta-feira, 4. O fato ocorreu por volta das 16h, na rua Vereador Guilherme Niebuhr. A Polícia Militar está no local.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, uma idosa, de 75 anos, foi atendida por uma equipe do Samu e foi liberada. Ela era condutora do carro preto. A idosa seguia na via quando foi fazer o retorno, mas acabou não enxergando o carro branco, que seguia atrás.

O condutor do carro branco era um homem, que não quis falar com a reportagem.

Confira imagens do local:

Leia também:

1. Tarifas de pedágios de Santa Catarina terão reajuste; saiba novos valores

2. GALERIA – Seis tornados atingem Santa Catarina em apenas dois dias

3. Gritos na mata: buscas são encerradas após apoio de drone em Botuverá

4. Flores, fé e frio úmido: Taquaruçú emociona nesta sexta-feira em Brusque

5. Brusque registra aumento expressivo de partos de mulheres acima dos 30 anos; veja dados

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: