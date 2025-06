VÍDEO – Acidente entre carros é registrado no Centro de Brusque

Um acidente envolvendo ao menos dois carros foi registrado por volta das 11h30 desta terça-feira, 3, no cruzamento da rua Pedro Werner com a avenida Beira Rio, no Centro de Brusque. A cena foi filmada e o vídeo enviado ao jornal O Município.

O Corpo de Bombeiros disse que não foi solicitado para atendimento. A reportagem também questionou a Guarda de Trânsito de Brusque, que também disse não ter sido acionada. Já a Polícia Militar ainda não respondeu se foi acionada.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Notícia em atualização.

