VÍDEO – Acidente entre dois carros é registrado no Nova Brasília, em Brusque

Um acidente entre dois carros foi registrado no Mont Serrat, no bairro Nova Brasília, em Brusque, por volta das 7h30 desta segunda-feira, 14. O Corpo de Bombeiros atua no local.

Os dois veículos estão parados ao lado da via. Um deles está com a parte dianteira danificada. Ainda não há informações sobre vítimas ou dinâmica do acidente.

A reportagem questionou os bombeiros, porém, até a publicação, não foram divulgados detalhes.

Confira o vídeo:

