VÍDEO – Acidente entre três carros é registrado no Centro de Brusque

Uma colisão entre três veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira, 8, no Centro de Brusque. O fato ocorreu próximo da loja Milium, na rua Felipe Schmidt.

O acidente envolveu um Ford Fiesta, Hyundai Azera e um Toyota Corolla. Ninguém ficou ferido.

Conduzia o Fiesta uma mulher de 25 anos. Ela estava junto com os três filhos no carro: de 6 meses, 4 e 10 anos, além da mãe da condutora. O esposo da condutora, de 33 anos, não estava no veículo, mas conversou com a reportagem.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o Corolla deixa a rua Gustavo Krieger para acessar a rua Felipe Schmidt. Depois da manobra, o veículo então segue para a faixa da esquerda para entrar na rua Barão do Rio Branco.

Entretanto, ao acessar a rua Felipe Schmidt, ele intercepta a trajetória do Fiesta, que o atinge na lateral e acaba colidindo com o Azera que estava estacionado. O motorista do Corolla acelera e então deixa o local.

Confira as imagens:

É possível ver no vídeo que o Fiesta chega a ter um dos pneus levantados após a colisão.

A proprietária do Azera conta que descobriu a colisão após o esposo da condutora do Fiesta ir até o seu local de trabalho procurar por câmeras de segurança.

Os envolvidos relataram que estavam fazendo um boletim de ocorrência durante a conversa com a reportagem.

