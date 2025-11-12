VÍDEO – Acidente entre van e carretas mata uma pessoa e deixa mais de dez feridos em rodovia que liga Paraná e SC
Um grave acidente entre uma van e duas carretas matou um homem e deixou mais de dez pessoas feridas na rodovia BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina. A via no sentido Joinville está totalmente interditada.
O acidente ocorreu no município de Guaratuba, que fica a cerca de 30 km de Garuva. Até o momento, a informação é de que ao menos 14 pessoas ficaram feridas. A vítima fatal conduzia uma das carretas.
Por conta do impacto do acidente, a van chegou a pegar fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou o local após a colisão. A van teria saído de Prudentópolis (PR) e seguia para o Beto Carrero, em Penha. Diversas crianças estavam dentro do veículo.
Informações obtidas pelo portal g1 Paraná são de que a pista estava em obras e que o condutor de uma das carretas teria perdido o controle durante uma curva, colidido na outra carreta e então atingido a traseira da van.
Estão no local equipes da Autopista Litoral Sul, Corpo de Bombeiros e PRF atuam no local para liberação em condições de segurança aos usuários. Não há previsão para liberação da pista. As filas no local já ultrapassam 20 quilômetros.
