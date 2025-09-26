VÍDEO – Acusado de matar casal de pastores é preso em Joinville após meses foragido

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Delegacia de Homicídios de Joinville prendeu o executor do duplo homicídio ocorrido em junho, na cidade de Pium, em Tocantins. A operação, realizada após um complexo trabalho de investigação, resultou na captura do criminoso que estava foragido em Santa Catarina.

O duplo homicídio cometido contra o casal de pastores Dorvalino e Francilene teria sido encomendado pela ex-mulher do filho do casal.

Ela chegou a proferir ameaças contra ele por estar inconformada com o término do casamento. A mulher chegou a se passar por um policial militar “primo dela” e enviou mensagens ao ex-marido dizendo que se ele não reatasse o casamento iria arcar com as consequências.

Também chegou a ameaçar diretamente matar os pais do ex-marido caso ele não desistisse do divórcio. Após a separação, ela iniciou um relacionamento com um jovem de Joinville, onde passou a viver nos últimos anos.

Junto com o namorado, eles saíram de Joinville, foram até o local dos fatos para o executor reconhecer a região. Depois, eles voltaram para Palmas e ela seguiu para Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, foi quando o executor foi até o assentamento, cometeu o duplo homicídio e voltou a Palmas novamente. Lá, ele seguiu viagem e se encontrou com a mandante em Goiás, de onde seguiram juntos de volta para Joinville.

O crime chocou a comunidade local, pois o casal de pastores era bem-quisto e não tinha inimizades conhecidas. Com o avanço das investigações, a Delegacia de Homicídios de Joinville através do trabalho de polícia judiciária localizou o paradeiro do executor e cumpriu as devidas medidas cautelares.

O autor foi entregue a uma unidade prisional de Joinville onde ficará à disposição a justiça do estado de Tocantins.

