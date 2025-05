VÍDEO – Acusado de sequestrar a filha em Blumenau, pai preso no RJ é solto

Anderson Rafael Hasse, de 40 anos, o pai acusado de sequestrar a própria filha, de 8 anos, foi solto no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, 22. Ele havia sido preso preventivamente no dia 20 de março quando se entregou com a filha na 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) concedeu o habeas corpus a Anderson após pedido do advogado de defesa Paulo Ascenção. Agora, o pai da menina deve voltar para Blumenau.

Assista ao vídeo

Ainda nesta manhã, o advogado enviou o vídeo para a reportagem ao jornal O Município Blumenau ao lado de Anderson. “Depois de 62 dias está fora da prisão. Agora que ele vai começar no mérito do que aconteceu”, informa o advogado.

O caso

No dia 28 de fevereiro, a criança foi passar o fim de semana de visita com o pai, que ocorre a cada 15 dias. Como naquele fim de semana havia feriado de Carnaval, ele poderia devolver a filha na quarta-feira, 5, na escola, às 13h15. No entanto, isso não ocorreu. Ao buscar a menina no final do dia, a mãe constatou o desaparecimento.

A investigação da polícia apurou que Anderson planejava há cerca de três meses desaparecer com a filha. Segundo depoimentos de amigos e familiares, o homem demonstrava insatisfação com a perda da guarda da criança e relatava um suposto abuso cometido por um familiar, o que teria motivado as ameaças.

Conforme as investigações, Anderson dizia que, caso não conseguisse fugir com a filha, mataria o familiar. Os fatos foram detalhados no inquérito policial e atualmente tramitam no Poder Judiciário.

A Polícia Civil descobriu que Anderson vinha se desfazendo de seus bens, como carro e instrumentos musicais, e também havia realizado um empréstimo bancário de R$ 60 mil para financiar a “empreitada criminosa”, conforme relata o delegado.

No dia em que foi visto pela última vez, Anderson foi deixado na região do Morro do Baú, em Ilhota, com várias malas e instrumentos musicais.

Ao motorista de aplicativo que o levou, ele afirmou que um amigo o buscaria para ir a Blumenau e, posteriormente, viajaria com colegas para Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, para aproveitar o feriado de Carnaval. Porém, os colegas negaram qualquer participação ou conhecimento dessa suposta viagem.

Além do planejamento para a fuga, Anderson é acusado de praticar alienação parental, manipulando emocionalmente a filha contra a família materna. Essa conduta foi um dos principais fatores para a decisão judicial que resultou na perda da guarda da criança.

Após investigação, a Polícia Civil pediu pela prisão temporária de Anderson pelos crimes de sequestro, cárcere privado e desobediência. Ele se entregou com a filha em 20 de março na 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha.

Leia também:

1. Frio úmido em Brusque: veja a previsão e os efeitos para esta quinta-feira

2. Matheus Nogueira projeta Brusque mais forte após a Copa do Brasil e mira pontos positivos

3. Prefeito de Brusque se encontra com executivos de gigante automotiva em Lisboa

4. Cultura literária: como os últimos sebos de Brusque se adequam às novas tecnologias e mantêm leitores fiéis

5. Conheça família do MS que fez mudança para Brusque de carro e compartilha rotina nas redes sociais

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: