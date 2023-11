VÍDEO – Adolescente é apreendida com dez quilos de maconha em carro que vinha do PR na BR-101, em Itajaí

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com dez quilos de maconha dentro de um carro de aplicativo de carona na BR-101, em Itajaí, no fim da tarde da segunda-feira, 6.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga foi encontrada no carro com placas de Turvo, no Sul catarinense.

O veículo fazia uma viagem por aplicativo de carona desde o oeste do Paraná. A adolescente era uma das passageiras do carro.

Ela informou que fez compras na região e começou a chorar quando os policiais pediram para o motorista abrir o porta-malas.

Os tabletes com a droga estavam na mala de viagem da adolescente, que entregaria o entorpecente até Itajaí. Ela foi levada à Delegacia de Polícia de Itajaí para as devidas providências.

Veja o vídeo:

