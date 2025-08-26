VÍDEO – Adolescente é flagrado pichando estátua da liberdade da Havan e equipe o faz apagar pichação no RS

Um adolescente de 14 anos foi flagrado pichando a Estátua da Liberdade da recém-inaugurada Havan em Canoas (RS) na noite de segunda-feira, 25. O empresário informou que, após o flagra, a equipe da megaloja o fez apagar a pichação.

O caso ocorreu por volta das 20h20, enquanto a loja ainda estava aberta. Após o episódio, ele foi levado à delegacia pela Polícia Militar.

“Não podemos dar espaço para a criminalidade. É preciso colocar um fim nos ‘emporcalhadores’ das cidades. Que este caso sirva de exemplo: quem tentar pichar nossas lojas vai ser pego”, diz Luciano nas redes.

Confira o vídeo:

Recompensa por informações sobre pichadores

Recentemente, o empresário publicou nas redes sociais um vídeo em que incentiva moradores de Brusque a denunciarem pichadores no município.

Na gravação, Hang menciona a lei municipal recentemente sancionada, que prevê multa de R$ 5 mil para quem for flagrado pichando paredes e oferece recompensa de R$ 1 mil para quem ligar à ouvidoria da Prefeitura e informar o autor da pichação.

“Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você ganha R$ 1 mil da prefeitura e eu vou dar mais R$ 5 mil”, disse Hang, referindo-se a uma pichação específica no vídeo.

