VÍDEO – Adolescente invade e destrói floricultura com carro em Blumenau

Na tarde desta segunda-feira, 23, um adolescente de 16 anos se envolveu em um acidente de trânsito na rua Godofredo Rangel, em Blumenau. O jovem colidiu o veículo que conduzia contra a estrutura de um estabelecimento comercial, uma floricultura. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, um homem de 43 anos admitiu ter entregue as chaves do automóvel ao menor, alegando que o adolescente apenas iria “até o mercado e voltaria em seguida”.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos legais. O Conselho Tutelar também foi informado, mas não esteve presente na ocorrência. A mãe do adolescente foi chamada e acompanhou os trâmites junto às autoridades para o devido esclarecimento dos fatos e apuração da responsabilidade sobre a posse do veículo.

Outras informações não foram divulgadas.

