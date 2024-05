VÍDEO – Adolescentes invadem loja com carro para furtar roupas em Itajaí

Dois adolescentes de 17 anos usaram um carro para invadir e furtar uma loja de roupas no bairro São Vicente, em Itajaí, na noite da segunda-feira, 27. O crime aconteceu por volta das 23h50.

Após ser notificada sobre o crime, a Polícia Militar realizou rondas e encontrou um dos adolescentes saindo da residência com uma mochila com as mesmas características da que havia sido furtada.

A equipe o abordou e encontrou mais três camisetas com a etiqueta da loja. Na casa, ainda foram encontrados mais três pares de tênis, uma pochete, 77 cabides com a logo da loja, uma mochila e 29 peças de roupas.

Ele informou aos policiais onde estaria o outro adolescente envolvido no crime, além do carro utilizado. Com o outro jovem foram localizadas cinco peças de roupa. Ele disse o local em que teria abandonado o veículo.

Passagens policiais

Ambos foram presos e levados à Delegacia de Polícia de Itajaí. O pai de um deles, de 37 anos, também foi conduzido para a delegacia por receptação, pois sabia que os produtos estavam em sua residência.

Ele tem passagens por Jogo do bicho, disparo de arma de fogo com tentativa de homicídio, Maria da Penha, desacato, lavagem de dinheiro, ameaça contra homem, descumprimento de medida judicial.

O carro usado no crime foi furtado no dia 13 de abril em Jaraguá do Sul. Apenas um dos adolescentes possuía passagens policiais.

Veja as imagens:

