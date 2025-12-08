VÍDEO – Advogada acusa pai de agressão em Brusque e mãe sai em defesa do ex-marido; entenda

O jornal O Município conversou na tarde desta segunda-feira, 8, com uma advogada de Brusque que viralizou no domingo, 7, após divulgar nas redes sociais um vídeo em que faz denúncias contra o próprio pai, um empresário do ramo de terraplanagem.

Nas imagens, cuja gravação é atribuída à advogada e que teriam sido registradas na sexta-feira, 5, é possível vê-la sendo retirada de forma violenta do carro pelo pai durante uma discussão próxima a um canteiro de obras localizado no bairro Souza Cruz.

Segundo a advogada, a discussão começou quando ela confrontou o pai sobre um assunto relacionado ao trabalho e suspeitas que vinham sendo investigadas há semanas.

Supostos motivos da discussão

Questionada sobre quais suspeitas eram essas, a advogada afirmou ter criado um perfil falso de uma adolescente de 14 anos e iniciado conversas com o pai, alegando que ele respondeu mesmo sabendo se tratar de uma menor.

Após confirmar a suspeita de um comportamento que classificou como “sexualmente inapropriado” por parte do pai, ela decidiu confrontá-lo pessoalmente.

Segundo o relato, essa abordagem, somada aos questionamentos feitos a ele e aos funcionários da empresa, teria desencadeado a situação.

“Sou responsável pela parte administrativa da empresa e solicitei que os funcionários, incluindo ele, enviassem a localização de onde estão trabalhando. Ele respondeu com áudios dizendo que não deveriam enviar as localizações e, aos berros, me intimou a ir até lá. Foi o que eu fiz”, relatou.

No documento, a advogada afirma que, ao chegar ao local, o pai, que teria reagido de forma agressiva diante da soma dos dois assuntos, partiu para cima dela, puxou-a pelo cabelo para fora do carro e a agrediu, batendo e esfregando seu rosto na grama, além de desferir um chute em sua perna.

“Quando ele iria dar um soco no meu rosto, um funcionário da empresa o impediu. Está tudo gravado”.

Ela acrescenta que, como não conseguiu estacionar o carro e acionar o freio de mão, o veículo acabou batendo em um muro quando ela foi puxada para fora, causando avarias. Também relata que o pai teria quebrado seu celular enquanto tentava apagar o vídeo que havia registrado.

Em outro vídeo gravado por ela, o noivo dela aparece discutindo por telefone com o sogro. Durante a conversa, eles trocam ameaças, e o genro acusa o sogro de ter histórico de agressões contra outras mulheres.

Sobre o perfil fake

Questionada sobre detalhes do perfil falso que criou para conversar com o pai, a advogada afirma que decidiu criar a conta porque queria confirmar suspeitas antigas sobre o comportamento dele.

Segundo ela, essas desconfianças se intensificaram após relatos da mãe (ex-esposa dele) e situações que observou ao longo dos anos. “Eu precisava saber de uma vez por todas quem realmente meu pai era”, afirmou. Segundo ela, o empresário interagiu com o perfil imediatamente.

“Ele começou a comentar nas fotos da menina e depois falou com ela. Primeiro disse que não sairia com ela porque era menor de idade, mas depois afirmou que não havia problema, pois se certificou na internet e entendeu que envolvimento sexual consensual entre adultos e adolescentes maiores de 14 anos não é crime. Para ele, se não é crime, ele vai lá e faz. Simples assim”, disse ao jornal.

Por fim, a advogada informou que denunciou o pai sobre essas e outras situações em um segundo boletim de ocorrência, e que não é a primeira vez que sofre agressões físicas dele.

Disse ainda já ter recebido ameaças de morte e que, segundo ela, as violências verbais são constantes. Ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra o pai e declarou que atuará em causa própria.

Mãe contesta filha

Ainda no domingo, a mãe da advogada, ex-esposa do empresário, publicou um vídeo nas redes sociais para defender o ex-marido e contestar as acusações feitas pela filha. Ela afirmou que decidiu se manifestar porque, segundo ela, o conteúdo divulgado pela jovem “não corresponde à verdade”.

No vídeo, a mãe apresenta a própria versão sobre a dinâmica familiar e atribui à filha a responsabilidade pelos conflitos.

Disse que a filha nunca teria aceitado o divórcio dos pais nem o novo relacionamento do pai. Afirmou também que, ao longo dos anos, houve episódios de violência praticados pela filha contra ambos.

O que disse o pai durante a discussão

A mãe também divulgou, nas próprias redes sociais, um vídeo gravado pelo ex-marido. Nas imagens, ele aparece exaltado e faz uma série de xingamentos contra a filha.

No registro, o empresário afirma: “tudo que tu tens foi eu que trabalhei 55 anos para te dar. Tu não trabalha nada, és sustentada”. Em vários momentos, ele a desafia e repete as ofensas.

Ao longo do vídeo, o homem se descreve como um “trabalhador” e acusa a filha de provocar confusões e tentar “perder a razão” para incriminá-lo.

Durante a discussão, a mulher é flagrada destruindo parte do carro do pai com um pedaço de madeira. Nos minutos finais, ele aponta para o veículo em que a filha estava e afirma que, se ela causasse algum acidente, a responsabilidade seria dela.

Questionada sobre a cena em que aparece quebrando o carro, a advogada disse que “após ser espancada, ou quase morta caso um homem de verdade que estava lá não tivesse segurado ele, eu quebrei o carro sim”.

Ela também afirmou que, após as agressões, outros homens que trabalhavam na obra pegaram o celular dela para apagar o vídeo enquanto o pai a “espancava”. “Tive sorte de recuperar as imagens com a polícia”.

Busca por esclarecimentos

A reportagem tentou contato com o pai da advogada, citado como personagem central no boletim de ocorrência. Questionado sobre as acusações da filha, o empresário disse que, por ora, não irá se manifestar.

“Sou uma pessoa que não devo nada nem para a Justiça, nem para a sociedade, nem para ninguém. Vou falar com o meu advogado para ver o que posso fazer para esclarecer perante a justiça. Vou tomar providência no momento certo. A verdade vai vir à tona”.

A reportagem também tentou contato com a mãe da advogada, mas não obteve retorno até a publicação. Em seguida, procurou a Polícia Civil, que confirmou estar investigando o caso, sem divulgar detalhes.

O jornal O Município mantém o espaço aberto para a manifestação de qualquer uma das partes envolvidas. Nenhuma delas foi identificada nesta matéria.

Vídeo compilado com as versões

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por O Município (@omunicipiobrusque)

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

