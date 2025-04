VÍDEO – Agente da Guarda Municipal quebra vidro de carro para resgatar cachorro em Joinville

Um cachorro de pequeno porte foi resgatado após ter sido deixado dentro de um carro em Joinville. Para salvar o animal, um Guarda Municipal quebrou o vidro do veículo. O caso ocorreu na última quarta-feira, 2, na rua do Príncipe.

Populares que estavam no local acionaram os agentes, que tiveram que quebrar o vidro do lado do motorista para chegarem até o animal. Um vídeo feito por uma pessoa mostra o cão dentro do veículo momentos antes de ser resgatado.

Segundo informações da Prefeitura de Joinville, o responsável pelo veículo deixou o animal dentro do carro por volta das 12h e só retornou às 13h20, quando o resgate já havia sido realizado. O motorista foi encaminhado para a Central de Polícia.

O animal foi levado ao Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) para passar por avaliação. Ele chegou ao local com a temperatura corporal próxima de 40 graus. Foram feitos os procedimentos de hidratação. O estado de saúde é considerado estável e, durante o dia, fará uma coleta de sangue para exames complementares.

O caso também foi divulgado nas redes sociais da vereadora Liliane da Frada, que já foi presidente da Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) de Joinville.

