VÍDEO – Agente e delegado-geral da Polícia Civil de SC atualizam informações do acidente com balão em Praia Grande

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou na manhã deste sábado, 21, detalhes importantes sobre o acidente com o balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense. Além dele, um agente da Polícia Civil também divulgou outras informações em vídeo para o Portal Agora!.

Segundo os dois, que atuam diretamente no caso, o incêndio teria começado dentro do cesto, onde ficava armazenado um maçarico usado como equipamento auxiliar.

“De acordo com o relato do piloto, que sobreviveu, uma chama se iniciou no interior do cesto. Ele não soube precisar se o maçarico ficou aceso ou se houve ignição espontânea, mas foi esse equipamento que deu início ao fogo”, explicou o agente da Polícia Civil.

Assim que percebeu o incêndio, o piloto tentou descer o balão. Quando a aeronave estava próxima do solo, ele ordenou que os passageiros pulassem. Ao menos 13 pessoas conseguiram saltar antes que o balão voltasse a subir, já em chamas, com parte dos ocupantes ainda a bordo.

“O balão subiu, depois desceu, e pelo menos 13 pessoas conseguiram sair nesse momento. Em seguida, o balão voltou a subir e, infelizmente, quem permaneceu acabou morrendo”, relatou Ulisses Gabriel.

Segundo a Polícia Civil, o balão perdeu sustentação pouco depois, já tomado pelo fogo, e caiu nos fundos da Cachoeira do Bom Jesus, área de mata em Praia Grande. Imagens feitas por moradores mostram o momento da queda.

“As pessoas começaram a pular, mas nem todas conseguiram. O fogo aumentou rapidamente e, com a redução do peso, o balão voltou a subir. Pouco depois, caiu em chamas”, reforçou o agente.

Passageira extra e identificação das vítimas

As autoridades também apuram a informação de que uma mulher teria embarcado de última hora, ocupando uma vaga que seria de outro voo cancelado. Se confirmada, o número total de ocupantes subiria para 22, o que explicaria uma possível vítima ainda não localizada.

“Existe essa informação, ainda não confirmada, de que uma mulher entrou de última hora e não estava na lista oficial. Isso pode alterar o número de vítimas e sobreviventes contabilizados”, afirmou Ulisses Gabriel.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem com aeronaves em sobrevoo na região, na tentativa de encontrar essa possível vítima. Até o momento, a contagem oficial é de 21 pessoas a bordo: oito mortos, 14 sobreviventes, sendo duas hospitalizadas.

O delegado também informou que três corpos foram encontrados carbonizados no interior do cesto, e só poderão ser identificados por meio de exames de DNA.

“Recebemos a lista de sobreviventes e vítimas fatais. Em relação aos últimos três corpos, será necessário fazer exames de DNA devido ao grau de carbonização. Foi uma cena muito triste”, declarou.

Clima, documentação e investigação

As investigações agora buscam determinar se houve falha humana ou técnica e se o voo deveria ter sido realizado nas condições meteorológicas daquele momento.

“Estava ventando bastante na região. Isso pode ter influenciado o acidente, mas ainda precisamos aguardar a perícia”, disse o delegado. “Se for comprovada imprudência, o piloto poderá ser responsabilizado, inclusive por homicídio culposo”.

A empresa responsável pelo voo, segundo Ulisses, tem sede em Praia Grande e apresentava documentação regular até o momento. A área é conhecida nacionalmente pelo turismo com balões, especialmente nos cânions da região.

“A documentação estava toda certa. Há uma fiscalização intensa ali, inclusive com participação da secretaria de Turismo do Estado, porque é um polo turístico importante”, destacou.

As causas exatas da tragédia continuam sendo apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. O piloto será ouvido formalmente nos próximos dias.

“As pessoas estavam ali para um momento de lazer, um passeio turístico, e acabaram vítimas de uma tragédia. É algo indescritível”, concluiu Ulisses Gabriel.

Relato forte de moradora

Segundo Vânia Rosemari de Lima, moradora de Praia Grande que participou ao vivo do programa SuperSábado, da GZH — marca digital do Grupo RBS —, foi possível ver pessoas “pulando ou caindo” do balão no momento do acidente.

Ainda de acordo com Vânia, o balão não atingiu nenhuma residência nem pessoas no solo. Ela também contou ter conversado com uma jovem de 20 anos que sobreviveu à queda. A moça estava acompanhada dos pais, que faleceram.

Leia o relato completa dela e assista vídeos do acidente aqui.

Assista ao relato do agente da Polícia Civil

Crédito do vídeo: Portal Agora!