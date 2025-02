VÍDEO – Água verde e mau cheiro: moradores reclamam de esgoto a céu aberto no Dom Joaquim

Moradores da rua Maria Nicolodi Perassa, no Loteamento Beira Rio, bairro Dom Joaquim, em Brusque, enfrentam há pelo menos dois meses um problema com esgoto a céu aberto. A água esverdeada e de forte odor tem causado transtornos e preocupações, principalmente por estar acessível a crianças que brincam na via.



Uma moradora, que preferiu não se identificar, afirma que procurou o Ministério Público, mas não obteve solução. Segundo ela, a água suja vem de um prédio em condições precárias na rua.

“Liguei três vezes ao MP. Uma vez disseram que não havia denúncia, depois conseguimos registrar. Vieram aqui e falaram que o prédio estava abandonado e em condições de uso, mas várias famílias moram ali. Achamos que ele não está ligado à rede de esgoto”, relata.

A moradora também destaca o incômodo diário. “É água de fossa, suja, podre. Vem sol e chuva, dá péssimo cheiro. Sai do prédio e escorre para várias residências. Entramos e saímos de casa pisando nessa água suja. Não sabemos mais o que fazer”, desabafa.

Confira vídeo:

No radar da Prefeitura

A reportagem do jornal O Município procurou a Secretaria de Obras de Brusque, que informou que o problema será verificado e consertado até esta quarta-feira, 19.

O secretário da pasta, Ivan Bruns Filho, afirma que pode se tratar de um entupimento na tubulação. “Vamos ter que abrir para ver o que causa o problema, pode ser um esgoto trancado. Às vezes, na saída da fossa, um cano quebra, rompe ou amassa, bloqueando o fluxo e causando vazamento”, explica.

Uma equipe da Vigilância Sanitária também deve acompanhar a situação para avaliar possíveis outros problemas no local.

*Colaborou Otávio Timm.

