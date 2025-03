VÍDEO – Alagamentos são registrados em Brusque durante chuva nesta quinta feira

Pontos de alagamentos foram registrados em Brusque durante as chuvas na tarde desta quinta-feira, 13. Imagens foram enviadas ao jornal O Município.

Por volta das 15h30, diversos moradores de Brusque receberam um aviso da Defesa Civil sobre o risco de temporal em seus celulares.

Ruas do bairro Jardim Maluche são vistas com alagamento. Um condutor teve que invadir a contramão por não conseguir atravessar a via.

Assista:

No cruzamento das ruas Azambuja e Tiradentes também foi registrado alagamento. O comunicado da Defesa Civil informa ainda para a presença de raios e rajadas de vento também para os municípios de Canelinha, Guabiruba e Nova Trento nas próximas 2 horas.

De acordo com o mapa meteorológico da Defesa Civil, Brusque se encontra na cor vermelha, que significa que há um alto risco para ocorrências relacionadas à chuva.

