O bergamasco não é o único dialeto falado em Botuverá. No município, descendentes de tiroleses e trentinos cultivam até os dias atuais o dialeto tirolês. A maioria dos falantes deste dialeto está concentrada nos bairros Lageado Alto e Lageado Baixo. A língua é diferente do bergamasco e se aproxima do português.