VÍDEO – Alunos da escola João Stolte, de Botuverá, realizam apresentação sobre linguagens de expressão

Os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola de Ensino Básico João Stolte, de Botuverá, realizaram nesta sexta-feira, 8, um evento aprofundado nas formas de expressão. Os estudantes participaram da apresentação com danças, tocando instrumentos e movimentos sincronizados. A instituição esteve aberta para pais e quem quisesse acompanhar o evento.

A ação tinha o intuito de mostrar aos alunos formas de como expressarem suas vozes através de seus corpos. E assim, fazer com que as pessoas compreendessem a linguagem como possibilidade de humanização, recriação e criação, além do reconhecimento crítico do mundo. Os estudantes fizeram a apresentação da trilha intitulada “Corpos que Expressam Suas Vozes”.

Trabalho bem feito

A professora Shirley Amaral, da disciplina de Linguagem Estrangeira, ressalta que com o trabalho bem feito dos alunos foi possível passar esse entendimento ao público. “Conseguimos isso através da dança, do toque dos pés, das mãos e dos sorrisos”.

Os alunos realizaram trabalhos de forma artesanal, todos dentro do ambiente escolar, juntamente com os professores. Alguns materiais demoraram quatro meses para ficarem prontos.

Ideia

Shirley conta que a ideia surgiu após aceitar um convite para trabalhar trilhas de aprofundamento com os alunos. “Pensei o que faria, fiz algumas pesquisas e, junto com a turma, decidimos trabalhar a música”.

Após decidirem a música que usariam na apresentação, foram definidos quais seriam os figurinos, o cenário e também a divisão dos alunos em cada função.

A atividade envolveu as disciplinas de Artes, Educação Física, Língua Estrangeira, Inglês, Língua Portuguesa e Literatura. Participaram da ação os professores: Adrielly Luana Pezzini, Diego Becker, Leticia Dalabeneta, Valmiria Ries Pezzini e Shirley Amaral.

Confira a galeria com fotos da apresentação:

