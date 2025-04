VÍDEO – Amigo que tentou matar mulher após jantar em Blumenau é preso

Por volta das 18h30 da quarta-feira, 2, a Polícia Civil prendeu o suspeito, de 56 anos, da tentativa de feminicídio que ocorreu no bairro Testo Salto, em Blumenau, na última segunda-feira, 31. A prisão aconteceu na BR-101, em Balneário Piçarras.

O homem estava conduzindo um Volkswagen Fox de cor vermelha pela rodovia quando foi pego pela Polícia Civil. Segundo o delegado Bruno Fernando, a prisão preventiva foi decretada há poucos minutos.

Ainda de acordo com o delegado, o homem confessou o crime, não resistiu à prisão e pretendia ir para Timbó.

Tentativa de feminicídio

Na noite de segunda, a vítima, de 29 anos, saiu para jantar com um homem que conhecia apenas como amigo e no momento de ir embora foi surpreendida com um mata-leão da parte dele. Durante a agressão, ele dizia que iria matá-la por acreditar que ela poderia se relacionar com outra pessoa. Ela também foi brutalmente espancada no rosto, teve suas mãos algemadas e foi estrangulada com uma corda.

Ele a colocou desacordada no banco do passageiro do veículo da mulher, como registraram as câmeras. Quando ganhou consciência novamente, fingiu-se de morta e percebeu que o agressor havia dado a volta por fora do carro para entrar no lado do motorista. Neste momento, ela trancou as portas e conseguiu fugir até a casa de seus familiares, onde foi socorrida.

Durante o trajeto, o suspeito ainda colidiu diversas vezes com a traseira do carro da vítima para tentar pará-la, e ela só conseguiu se livrar disso quando já estava chegando na casa dos familiares.

A mulher sofreu múltiplas fraturas no rosto, além de escoriações por todo o corpo. Ela permanece internada e precisará passar por cirurgia. Conforme o hospital, ela está estável.

