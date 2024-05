A vida é um dom precioso que celebramos a cada ano, e chegar à longevidade com saúde e lucidez é um desejo universal.

Isso é exemplificado por Domingos José Tamasia, um brusquense que celebrou seus 105 anos de vida no último domingo, 26 de maio, irradiando saúde, lucidez e bom humor.

Ao som de uma valsa, ele fez questão de dançar com seus familiares e amigos, mostrando a todos sua vitalidade e alegria de viver.

Domingos nasceu em Botuverá, município que, na época, então pertencia a Brusque. Ele veio ao mundo em 26 de maio de 1919, no bairro Lageado Baixo.

Atualmente, Tamasia reside em Massaranduba, próximo à divisa com Blumenau.

Longevidade familiar

Esse ilustre brusquense faz parte de uma numerosa família de 12 irmãos e, sempre que possível, visita quatro deles em Brusque; Oscar, Sofia, Carolina e Luiz, cujas idades variam entre 85 e 96 anos.

Longevidade e fé

Quando questionado sobre sua fé, Domingos responde que reza de quatro a cinco terços por dia e nunca falta à missa nos fins de semana. Para ele, a oração é um presente valioso que o acompanhará até seu último suspiro.

Tripla viuvez

Viúvo por três vezes, Domingos não tem planos de se casar novamente, por opção. Com bom humor, ele explica. “Não quero mais levar nenhuma mulher para o altar. Depois de três esposas falecidas, para que vou querer casar de novo? Estou bem assim.”

Longevidade com saúde plena

Sua saúde invejável permite que ele seja independente em suas atividades diárias. Vaidoso, ele sempre busca as melhores roupas e praticamente não precisa de medicamentos.

Além disso, ainda dedica parte do seu tempo à sua horta, onde cultiva diversas hortaliças.

O impressionante estado de saúde de Domingos é confirmado por sua sobrinha, Berta Teresinha Mafra. “Meu tio tem uma saúde de ferro. Vai ao médico apenas para exames de rotina e toma remédios somente quando enfrenta um resfriado.”

Um legado a ser seguido

Tamasia é mais do que apenas um exemplo de longevidade e saúde. Sua vida é um testemunho de resiliência, fé e bom humor, inspirando não apenas sua família, mas também todos aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo.

Com 12 filhos, 31 netos, 54 bisnetos e sete trinetos, seu legado vai além de uma história de anos vividos; é um poderoso lembrete de que a idade é apenas um número quando se trata de viver uma vida plena e significativa.

Domingos nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé, a positividade e o cuidado com o bem-estar físico e espiritual são fundamentais para uma vida longa e feliz.

Que sua jornada continue a inspirar gerações futuras a viverem com gratidão, determinação e alegria, celebrando cada dia como um presente precioso.

105 anos em fotos

