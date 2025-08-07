VÍDEO – Antecedentes: inquilino suspeito de matar proprietário de imóvel em Itajaí já agrediu companheira

O inquilino suspeito pelo assassinato do proprietário de imóvel Rafael Ribeiro Pereira, na terça-feira, 5, em Itajaí, já foi flagrado agredindo a companheira. Ele ainda não foi localizado pela polícia. Rafael era dono do imóvel em que o suspeito morava.

Um vídeo de 2024, divulgado pelo comunicador e ex-vereador de Itajaí, Osmar Teixeira, mostra uma mulher correndo pela rua em direção a um carro estacionado.

Depois, o homem corre até ela e os dois entram em luta corporal. Ele puxa o cabelo e desfere socos na vítima. Em seguida, a mulher retorna em direção ao local em que havia saído.

Vídeo: Osmar Teixeira/Reprodução

Conforme o comandante da Polícia Militar de Itajaí, tenente-coronel Ciro Adriano da Silva, na terça, data do homicídio, a companheira teria deixado a residência junto com o suspeito e demais envolvidos no crime. Não há mais detalhes sobre ela até o momento.

Morte de Rafael Pereira

A vítima do homicídio foi identificada como Rafael Pereira. Ele era natural de Balneário Camboriú e tinha 38 anos.

O crime ocorreu por volta das 20h45, na rua Israel de Almeida, no bairro São Vicente. O inquilino, principal suspeito, e outros três homens fugiram após o ataque e ainda não foram localizados.

De acordo com familiares da vítima, ele morava no mesmo terreno que o inquilino, mas em casas separadas. Ao cobrar o valor pendente, iniciou-se uma discussão.

Em seguida, o inquilino teria chamado três comparsas para agredir o proprietário. Mesmo caído no chão, o homem foi esfaqueado duas vezes antes dos suspeitos fugirem em um carro.

Os gritos da vítima foram ouvidos por parentes, que correram até o local e encontraram o homem ferido. Ele foi levado ao Centro Integrado de Saúde, mas já chegou sem vida.

A Polícia Militar informou que tanto o inquilino quanto a vítima tinham antecedentes criminais. O suspeito, natural de Curitiba (PR), possui registros por lesão corporal, associação criminosa, posse e tráfico de drogas.

Já a vítima respondia por crimes como furto, ameaça, lesão corporal, abuso de incapazes, entre outros.

