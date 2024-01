VÍDEO – Após aumento de casos de afogamento em SC, bombeiros dão dicas de segurança e prevenção

De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), 90% dos afogamentos, no Brasil, ocorrem em águas naturais. Sendo que os espaços de água doce, que podem ser rios, cachoeiras, lagos, lagoas, represas e córregos, concentram a maior parte dos afogamentos, alcançando a marca de 75%. Em Santa Catarina, em 2023, 20 pessoas perderam a vida vítimas de afogamento em água doce. Este ano, entre os dias 16 e 24 de dezembro, de acordo com o primeiro Boletim de Operação Veraneio 2023/2024 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), já foram registrados diversos óbitos por afogamento nesses espaços.

Ainda segundo a Sobrasa, entre os adultos, os homens são as maiores vítimas. Alguns dos fatores são o excesso de confiança em sua aptidão física, ignorar os perigos da correnteza local ou fazer o uso de bebida alcoólica antes de banhar-se.

Com crianças, independente do tipo de ambiente aquático, os cuidados devem ser redobrados, pois para eles um afogamento leve de poucos segundos pode deixar sequelas. Por isso é fundamental que toda criança esteja acompanhada por um adulto, mesmo em áreas com monitoramento por guarda-vidas. A utilização de colete salva-vidas também é indispensável.

Atenção: outros dispositivos flutuantes, como as bóias de braço, são ineficazes e dão a falsa sensação de segurança.

Mais dicas para evitar acidentes:

Não superestime sua capacidade de nadar. Avalie as consequências de um possível incidente;

Prefira banhar-se em locais rasos e sem correnteza;

Evite banhar-se sozinho – vá com amigos e familiares e/ou procure um local de banho conhecido, com outras pessoas e, se possível, com guarda-vida;

Sempre avise o local que está indo para um parente e a hora programada para retorno;

Adultos também podem usar coletes salva-vidas;

Não nade após refeições;

Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade. Um acidente pode provocar sequelas irreversíveis;

Se houver monitoramento de guarda-vidas, acate as orientações e atente-se às sinalizações.

Como reagir em caso de acidente:

Caso você esteja em um princípio de afogamento, mantenha-se calmo e tente flutuar, colocando a barriga para cima. Desta forma, o rosto ficará fora d’água e os braços livres, permitindo que você chame por socorro. Caso haja correnteza, não tente lutar contra ela; deixe-se levar com as pernas voltadas para o mesmo sentido do rio (protegendo a sua cabeça) e use os braços como leme para se aproximar aos poucos da margem.

Também existe a possibilidade de você presenciar um afogamento; nesse caso, é muito importante que você não entre na água para fazer o salvamento se não estiver habilitado para isso – você pode se tornar mais uma vítima. Lance algum objeto que a ajude a flutuar e acione os guarda-vidas ou os bombeiros através do número 193.

Prevenção em praias

Entre os dias 16 e 24 de dezembro, já foram realizadas 1.142.990 ações preventivas e 221 pessoas foram salvas, ou seja, deixaram de se afogar. Contudo, mortes em praias seguem acontecendo. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina dá dicas de como se prevenir.

Como curtir a praia em segurança

– Ao planejar uma ida à praia, é importante buscar por locais onde há serviços de guarda-vidas.

– Fique atento à sinalização dos postos, em que bandeira vermelha significa alto risco de afogamento, bandeira amarela, médio risco de afogamento, bandeira verde, baixo risco de afogamento. Há ainda a bandeira lilás, que indica presença de água-viva e a bandeira preta, que indica que aquele posto está desativado.

– Atenção especial à sinalização na faixa de areia, em que a bandeira vermelha triangular significa que aquele local é perigoso. Normalmente sinaliza, também, que há uma corrente de retorno.

– Respeito aos avisos e alertas dos guarda-vidas.

– Caso seja surpreendido por uma corrente de retorno, mantenha a calma e nade paralelamente à praia buscando o banco de areia. Jamais nade contra a corrente, em direção a praia. Peça ajuda sinalizando com os braços.

– Evite nadar ou mergulhar próximo aos costões.

– Após uma refeição ou ingestão de bebida alcoólica, não entre na água.

– Se for queimado por uma água-viva, não esfregue o local e nem utilize água doce para lavar. A indicação é para o uso de vinagre. Nos postos de guarda-vidas as nossas equipes disponibilizam vinagre e poderão avaliar a situação dos casos mais graves.

Crianças perto de piscina não devem ficar sozinhas

Apesar da piscina ter seu espaço limitado, diferente do mar, é fundamental que exista uma barreira física para evitar o acesso de crianças. Se considerarmos o tempo de exposição, um afogamento tem 200 vezes mais potencial de causar óbito em relação aos incidentes de trânsito, de acordo com a 10º edição do Boletim Brasil da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

“Com menores de idade, especialmente as crianças, a atenção precisa ser constante pois um afogamento acontece em uma fração de segundo. Se não resultar em um óbito, pode causar sequelas irreversíveis”, completa., afirma o coronel Aldrin Silva de Souza, comandante da 1º Região Bombeiro Militar, área responsável pelo litoral catarinense, que concentra a maior parte da Operação Veraneio.

O afogamento, segundo a Sobrasa, é a primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, a terceira causa entre crianças com idade entre 5 e 9 anos e quarta causa de morte quando a faixa etária é de 10 a 24 anos. Ainda segundo eles, 4 crianças morrem por afogamento todos os dias, sendo que pelo um desses óbitos ocorre em casa.

Em Santa Catarina, nas últimas temporadas, pelo menos uma criança perdeu a vida vítima de afogamento em piscina. Este ano, entre os dias 16 e 24 de dezembro, de acordo com o primeiro Boletim de Operação Veraneio 2023/2024 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), um óbito por afogamento em piscina já foi registrado. O CBMSC reforça que este é um dado que diz respeito aos atendimentos realizados pela corporação.

Como ter mais segurança

– Os cercados devem ser fixos e não podem permitir que a criança se utilize dele para ter altura a ponto de pular o mesmo.

– As lonas e/ou coberturas para piscina devem estar firmes de forma que não permita que a criança afunde caso ande sobre ela.

– Nenhuma criança deve ficar sozinha no espaço da piscina, mesmo que seja apenas brincando. Ela deve estar sempre supervisionada por um adulto.

– Por questão de segurança, deve-se optar sempre pelo uso de coletes salva-vidas, nunca boias.

Samu também dá dicas:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) desempenha um papel fundamental nessas situações, sendo muitas vezes a primeira linha de resposta em momentos críticos.

De acordo com Orlando Linhares, enfermeiro da Gerência de Educação em Urgência do Samu e membro da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), crianças menores de 9 anos, que não sabem nadar, se afogam mais em piscinas e residências, enquanto que as crianças de 4 a 12 anos, mesmo que saibam nadar, estão suscetíveis a estes incidentes devido à sucção das bombas das piscinas.

Segundo o profissional, 55% das mortes na faixa de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências, enquanto crianças acima de 10 anos e adultos enfrentam maiores riscos em águas naturais, como rios, represas e praias.

Ele destaca cinco atitudes que podem prevenir 95% dos acidentes em piscinas:

Supervisionar Constantemente: A chave para evitar tragédias é nunca deixar crianças sozinhas perto de piscinas ou corpos d’água;

Responsabilidade Sem Salva-Vidas: Em locais sem salva-vidas, todos são responsáveis por garantir a segurança;

Conhecimento de Urgência: Estar ciente de como agir rapidamente é vital;

Cercar e Proteger: Instale cercas seguras ao redor de piscinas para bloquear acesso direto;

Prevenção de Sucção: Utilize ralos com tampa anti-sucção de cabelos.

Ação Imediata pode Salvar Vidas



Quando o Samu é acionado em casos de afogamento infantil, a agilidade é fundamental. A equipe treinada, rapidamente avalia a situação, obtendo informações sobre o estado da vítima e a extensão da exposição à água.

É essencial que os pais forneçam informações claras e precisas ao ligar para o Samu, incluindo a localização exata do incidente, a idade da criança e quaisquer detalhes sobre a duração do afogamento. Essas informações ajudam a equipe do SAMU a preparar-se adequadamente para a intervenção.

Passo a Passo no Suporte à Vida, em caso de afogamento infantil

Reconhecimento Rápido: Identifique que alguém está se afogando e precisa de ajuda;

Chamada Imediata ao Samu: Peça a alguém para chamar o Samu 192 antes de tentar ajudar, garantindo uma resposta especializada;

Utilização de Materiais Flutuantes: Forneça qualquer material flutuante disponível para interromper o processo de afogamento;

Remoção Segura da Água: Se seguro, remova a criança o mais rápido possível da água;

Pronto Atendimento na Borda da Piscina: Inicie os primeiros socorros imediatamente.

Orientações para Primeiros Socorros

Enquanto a equipe do Samu se desloca até o local, os pais podem agir de maneira eficaz seguindo algumas orientações essenciais:

Posicionamento Adequado: Coloque a criança com a cabeça e o tronco na mesma linha horizontal. A água que foi aspirada durante o afogamento não deve ser retirada, pois estas tentativas podem prejudicar e retardar o início da ventilação e oxigenação da criança. Além de facilitar a ocorrência de vômitos.

Coloque a criança com a cabeça e o tronco na mesma linha horizontal. A água que foi aspirada durante o afogamento não deve ser retirada, pois estas tentativas podem prejudicar e retardar o início da ventilação e oxigenação da criança. Além de facilitar a ocorrência de vômitos. Checagem de Respostas: Verifique se há resposta da criança; se houver, coloque em posição lateral direita e aguarde o socorro.

Verifique se há resposta da criança; se houver, coloque em posição lateral direita e aguarde o socorro. Sem Resposta: Caso a criança esteja inconsciente, chame o SAMU. A ausência de respostas implica em 2 possibilidades principais: ela está viva e não responde ou está em parada cardiorrespiratória (PCR).

Caso a criança esteja inconsciente, chame o SAMU. A ausência de respostas implica em 2 possibilidades principais: ela está viva e não responde ou está em parada cardiorrespiratória (PCR). Cheque a respiração: em seguida abra as vias aéreas, colocando dois dedos de uma mão no queixo e a outra mão na testa e estenda o pescoço.

em seguida abra as vias aéreas, colocando dois dedos de uma mão no queixo e a outra mão na testa e estenda o pescoço. Se existir respiração: se há movimento do tórax e depois das manobras de abertura das vias aéreas for constatado de que há respiração, coloque a criança em decúbito lateral direito e aguarde o socorro chegar.

se há movimento do tórax e depois das manobras de abertura das vias aéreas for constatado de que há respiração, coloque a criança em decúbito lateral direito e aguarde o socorro chegar. Se não houver respiração: inicie 5 ventilações boca-a-boca. É recomendável a utilização de barreiras de proteção (máscaras), mas sua ausência não é impedimento.

inicie 5 ventilações boca-a-boca. É recomendável a utilização de barreiras de proteção (máscaras), mas sua ausência não é impedimento. Criança não responde: Se não houver resposta da criança afogada (movimento ou reação à ventilação), assuma que o coração está parado, coloque a mão no centro do peito, bem na linha dos mamilos, e faça 30 compressões, alternando duas ventilações, ou, na dúvida, mantenha compressões contínuas até o socorro chegar.

Confira vídeo de orientação de primeiros socorros:

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: