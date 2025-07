VÍDEO – Após capotar carro, homem é encontrado em bar no bairro Bateas, em Brusque

Um carro capotou após colidir contra um poste na noite de domingo, 20, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 21h59, na rua Bertoldo Todt, no bairro Bateas. O condutor do veículo foi encontrado em um bar, a poucos metros do local do acidente.

Quando socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, encontraram o veículo, um Renault Clio branco, com placas Mercosul, capotado, mas sem o condutor.

Testemunhas informaram que o motorista havia saído do local e estava em um bar a cerca de 100 metros da cena. Os socorristas localizaram o homem, de 35 anos, consciente, em pé e fumando um cigarro. Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, ele apresentava sinais de que teria consumido álcool.

O homem tinha ferimentos leves na cabeça, orelha e costas, além de relatar dores intensas na coluna e na perna direita. O paciente foi imobilizado em maca rígida e recebeu os primeiros socorros. Durante o transporte ao Hospital Azambuja, o homem vomitou e sofreu uma parada respiratória, sendo necessário iniciar ventilação assistida e acionar suporte médico avançado.

Após a estabilização com oxigênio, o motorista retomou a consciência. A equipe médica do Samu deu continuidade ao atendimento dentro da ambulância e acompanhou o paciente até o hospital.

A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

