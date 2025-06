VÍDEO – Após chuvas, empresa abre buracos para escoar água de rua do Santa Rita, em Brusque

Durante as chuvas da quinta-feira, 26, funcionários de uma empresa localizada na rua SR-011, no bairro Santa Rita, em Brusque, precisaram ser levados para casa em um caminhão, já que a via ficou alagada. Na manhã desta sexta-feira, 27, a situação permanecia a mesma, e os gestores da empresa contrataram, por conta própria, prestadores de serviços para desentupir as bocas de lobo da rua. Dois buracos chegaram a ser abertos na pista por uma máquina.

A proprietária, Francieli Heil, relatou à reportagem que, por volta das 8h30 desta sexta, a rua ainda estava alagada. Diante da situação, a empresa contratou uma máquina para desentupir os bueiros e escoar a água. Por volta das 9h30, o serviço seguia em andamento. O custo foi de R$ 700.

“Na quarta a rua já estava cheia, mas como a chuva parou, conseguimos receber os clientes e ir embora. Ontem [quinta], de manhã, quando começou a chover, alagou de novo. Na volta do almoço, já não consegui retornar de carro e tive que vir de caminhão. Por volta das 15h, a água já estava muito alta e precisei dispensar meu pessoal, levando todos para casa com o caminhão”, relata.

“Liguei para a prefeitura e me disseram que alguém viria, mas sem previsão, pois há muitas ocorrências. A situação estava insustentável — os clientes atravessavam com o carro dentro da água e outros desistiam. Quem mora na rua andava com a água na canela. Então chamamos a máquina para resolver”, completa.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Chuva perde força em Brusque, mas alívio não dura até o fim de semana

2. Saiba quantas ocorrências relacionadas à chuva a Defesa Civil atendeu em Brusque

3. Secretaria de Infraestrutura planeja manutenção nas juntas de dilatação de pontes em Brusque

4. Festa de igreja, arraiás e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Quadrangular final do Brasileiro CBB é lançado em evento oficial; jogos começam nesta sexta

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: