VÍDEO – Após colidir contra motocicleta, motorista foge do local do acidente sem prestar socorro em Itapema

Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido após colidir contra um carro na rua 545, bairro Morretes, em Itapema, na manhã desta terça-feira, 5. Na ocasião, ele foi atingido pelo veículo enquanto tentava atravessar um cruzamento no qual estava em preferencial. O motorista do carro, um Honda de cor prata, se evadiu do local e não prestou socorro ao motociclista.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o Hospital Santo Antônio, onde estava o motociclista. Lá obteve relato e logo se deslocou até a rua onde o acidente aconteceu.

Desfecho

Chegando em uma empresa perto do local do acidente, conversou com um homem que ajudou o motociclista. O homem também foi o responsável pelo acionamento do Corpo de Bombeiros e por ‘guardar’ a motocicleta da vítima na empresa onde trabalhava.

Ao encontrar a moto, a PM verificou que ela estava com o licenciamento atrasado, sendo realizado os procedimentos de trânsito. Já a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. Não foram divulgadas informações se o motorista do carro foi encontrado.

