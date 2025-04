VÍDEO – Após ficar sem freios, caminhão tomba na Serra Dona Francisca e drone flagra acidente

Um caminhão bitrem carregado com quase 39 toneladas de soja tombou na tarde de sábado, 12, na Serra Dona Francisca, a rodovia SC-418, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O acidente foi flagrado pelo drone da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) durante uma operação de fiscalização de ultrapassagens irregulares com uso do equipamento.

De acordo com informações da PMRv, a guarnição acompanhava o trânsito com apoio do drone quando flagrou o caminhão transitando pela contramão, no Km 16,800 da rodovia. Em seguida, o veículo saiu da pista e tombou no sentido contrário. Os policiais, que estavam nas proximidades, foram até o local para prestar apoio.

Veja fotos do caminhão tombado na Serra Dona Francisca

O caminhão Scania, atrelado a dois semirreboques, seguia de Campo Alegre para Joinville. O condutor relatou que perdeu o freio do veículo e, para evitar um acidente maior, desviou para fora da rodovia, onde acabou tombando. Apesar do susto e do derramamento de parte da carga de soja no acostamento, ninguém se feriu.

Durante a fiscalização, os policiais ainda constataram que um dos semirreboques estava com dois pneus gastos, o que resultou em um auto de infração. O local foi sinalizado e o condutor recebeu apoio para acionar o seguro e fazer os contatos necessários.

O caminhão ficou tombado fora da via e a carga espalhada foi contida para evitar riscos ao tráfego.

Confira os vídeos do acidente registrados pelo drone