VÍDEO – Após pedido atrasar, cliente insatisfeito joga comida contra atendente em restaurante de Joinville

Uma insatisfação com um pedido motivou um cliente do restaurante China in Box, em Joinville, no Norte Catarinense, a arremessar a comida que havia pedido contra uma funcionária do local na noite deste sábado, 1º. O caso aconteceu por volta das 21h30 na rua Blumenau, no bairro América, e teria causado uma confusão entre o homem envolvido e outras pessoas.

Em publicação nas redes sociais, o restaurante alegou que o cliente entrou na loja em estado alterado e arremessou um pedido em direção à funcionária. O vídeo de uma câmera de monitoramento com o momento do ocorrido foi publicado.

Nas imagens, é possível perceber que o cliente entra no local e joga a comida na frente da atendente, que fica assustada. O estabelecimento informou que a comida acertou a atendente no rosto.

Assista ao vídeo:

O China in Box relatou ainda que o vídeo foi publicado porque o homem envolvido no caso teria publicado um vídeo incompleto e editado sobre o ocorrido, “onde ele se coloca como vítima do ocorrido, pois tal vídeo editado só mostra os momentos posteriores à agressão à funcionária, quando o agressor estava sendo naturalmente hostilizado por aqueles que presenciaram o ato de covardia”, diz o estabelecimento.

O restaurante ressaltou que irá tomar providências para socorrer a funcionária e, nos próximos dias, tomará todas as providências jurídicas que o caso requer.

“Reiteramos nossa missão de excelência no atendimento aos clientes e nossa posição de sempre estarmos abertos ao recebimento de críticas e reclamações pelos canais adequados, repudiando, contudo, veementemente, qualquer forma de abuso de direito ou emprego de violência, física ou verbal, contra nossos funcionários.”

O que alega o cliente?

No momento da publicação desta notícia, a rede social do cliente em questão havia somente um vídeo em que ele explica o caso, sem outras imagens.

Ele pediu desculpas à atendente e disse que não queria agredi-la, visto que jogou a comida no balcão e não diretamente nela.

O cliente alegou que tomou a atitude após o pedido ter supostamente atrasado por uma hora, além de estar errado.

“Foram inúmeras ligações não atendidas para o estabelecimento, ninguém me atendeu. Meu pedido chegou com uma hora de atraso num sábado à noite, veio errado, eu e minha esposa aqui esperando a comida, que eu já tinha pago, paguei pela entrega. Isso não foi a primeira vez que aconteceu e veio errado”, diz.

“A menina (atendente) não tem culpa de nada, quem tem culpa é o dono do estabelecimento. E cadê ele? Eu estou assumindo os meus erros, e ele, que fica se escondendo através de um vídeo”, complementa.

O cliente fala ainda que, com o caso, chegou a ser ameaçado e seguido por seis pessoas, sendo que ele alega que uma delas teria uma faca. “Antes de me julgarem, se coloquem no meu lugar”, finalizou.

Confira a nota do estabelecimento na íntegra:

Com pesar, comunicamos um incidente com um cliente na noite deste sábado, dia 01/03/2025. O cliente, em estado alterado, ingressou nas dependências de nossa loja e, num ato covarde, agrediu uma de nossas funcionárias, arremessando um pedido em direção à mesma, vindo a atingi-la no rosto.

Tomamos todas as providências para socorrer a funcionária e registrar o ocorrido, e, nos próximos dias, tomaremos todas as providências jurídicas que o caso requer.

Lamentando o ocorrido, estamos publicando este informe, com o vídeo da agressão, porque o agressor está publicando um vídeo incompleto e editado, no qual ele se coloca como vítima do ocorrido, pois tal vídeo editado só mostra os momentos posteriores à agressão à funcionária, quando o agressor estava sendo naturalmente hostilizado por aqueles que presenciaram o ato de covardia.

Outrossim, reiteramos nossa missão de excelência no atendimento aos clientes e nossa posição de sempre estarmos abertos ao recebimento de críticas e reclamações pelos canais adequados, repudiando, contudo, veementemente, qualquer forma de abuso de direito ou emprego de violência, física ou verbal, contra nossos funcionários.

