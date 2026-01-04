VÍDEO – Apresentadora de TV relata ter sido expulsa de apartamento após agressão de médico em Balneário Camboriú

A apresentadora Alessandra Mendes Firmiano, conhecida como Cariúcha e integrante do programa Fofocalizando, do SBT, afirmou ter sido agredida por um médico na madrugada deste domingo, 4, em Balneário Camboriú.

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela aparece chorando, sozinha na rua, e relata que foi expulsa do apartamento onde estava hospedada.

Nas gravações, feitas por volta das 3h, a apresentadora disse que o desentendimento terminou em agressões e que precisou deixar o local.

“Eu vim para Balneário Camboriú e agora estou na rua. O médico me colocou para fora de casa”.

Segundo o relato, a situação teria começado horas antes, durante um evento de pagode na cidade. Cariúcha afirmou que percebeu um comportamento alterado por parte do homem e levantou a suspeita de uso de substâncias.

“Eu fui me defender. Não aceito abaixar a cabeça para homem nenhum”.

Ainda nos vídeos, a apresentadora afirmou que reagiu às agressões e disse não ter para onde ir naquele momento.

As imagens repercutiram nas redes sociais, mas foram apagadas posteriormente.

Até a manhã deste domingo, o médico citado ainda não se manifestou publicamente.

PM diz não ter sido acionada

Procurada, a Polícia Militar (PM) informou que não foi acionada para atender a ocorrência. Em nota, o 12º Batalhão esclareceu que não há registro oficial sobre o caso e que nenhuma guarnição foi deslocada para atender a suposta agressão.

A corporação também afirmou que não foi possível confirmar a alegação de uso de substâncias, já que não houve atendimento policial nem constatação dos fatos no local.

Por fim, a PM reforçou que todas as ligações recebidas pelo Centro de Operações foram registradas e analisadas, sem apontar chamados relacionados ao episódio relatado pela apresentadora.

