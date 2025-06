VÍDEO – Argentina que passou por Brusque durante trilha de 4 mil quilômetros chega ao destino no RS

A argentina Julieta Santamaria, de 26 anos, chegou ao destino do Caminho da Mata Atlântica, uma trilha de 4 mil quilômetros entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, no sábado, 7.

O percurso envolve Brusque, Guabiruba e Botuverá, e Julieta esteve nas cidades em dezembro do ano passado. Foram 193 dias de caminhada.

“Completei o Caminho da Mata Atlântica. Cheguei nos Aparados da Serra”, escreveu a argentina no Instagram. Julieta é a primeira pessoa a percorrer toda a trilha.

Durante o caminho, ela levou uma mensagem de preservação ao bioma da Mata Atlântica e ao meio ambiente como todo.

O Caminho da Mata Atlântica é uma trilha de longo percurso que inicia no Parque Estadual Desengano, no RJ, e termina no Parque Nacional Aparados da Serra, no RS.

Julieta, natural da região metropolitana de Buenos Aires, iniciou o longo percurso pela trilha brasileira em março de 2024. Durante o trajeto, ela fez paradas pelas cidades que visitou para conhecer novas culturas.

“Foi um desafio pessoal. O fato de ser a primeira pessoa a percorrer o caminho também me motivou. Eu não teria com quem me orientar sobre todo o caminho, porque ninguém tinha feito ainda. Um amigo me apresentou o projeto”, disse, em entrevista ao jornal O Município, durante passagem por Brusque.

Julieta na região

Na região, a argentina passou próximo ao Parque Municipal das Grutas e Cavernas de Botuverá, depois pelo Recanto Feliz, pelo Centro e cruzou trilhas até Guabiruba. Para deixar Brusque, seguiu pela região do Moura rumo ao litoral catarinense.

Em Brusque, ela foi recebida na casa de Ivo Leonardo Schmitz, que integra a diretoria da Associação de Ecoturismo, Preservação e Aventura do Vale do Itajaí (Assepavi) e é um dos coordenadores nacionais do projeto Caminho da Mata Atlântica.

Quando esteve em Guabiruba, Julieta conheceu o desfile Natal Mágico. Além disso, no dia seguinte, ela participou da 1ª Corrida do Pelznickel, ocasião em que ouviu falar do Papai Noel do Mato pela primeira vez.

Chegada registrada

A chegada da argentina no Parque Nacional Aparados da Serra foi registrada em vídeo. Julieta foi recebida por pessoas que a esperavam no local. Ela brincou: “Agora, só de carro, chega”, disse, aos risos. Assista ao vídeo:

