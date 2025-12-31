VÍDEO – Árvore cai sobre rua do Steffen, em Brusque

Uma árvore caiu sobre a rua Guilherme Steffen, no bairro de mesmo nome, em Brusque, com o retorno da chuva na tarde desta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município por uma leitora.

Pelas imagens, é possível ver que a árvore causa transtornos em um lado da pista, mas os veículos seguem transitando pelo local, desviando do obstáculo.

Confira o vídeo: