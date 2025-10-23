VÍDEO – Atleta de Brusque supera o câncer e é campeão estadual de tênis de mesa

O atleta de Brusque, Hélio Corrêa, de 48 anos, passou por um ciclo conturbado em sua vida no último ano. Em setembro de 2024, ele recebeu o diagnóstico de câncer no estômago.

Após o tratamento, o morador superou a doença e, no último fim de semana, marcou definitivamente sua volta ao tênis de mesa, conquistando a medalha de ouro com sua dupla na categoria V40 da 6ª etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa 2025. Individualmente, ele ficou em segundo lugar na categoria.

“Não imaginava competir, só pensava em viver. A sensação de voltar é muito boa. Tudo o que tiver para fazer vou dar meu máximo, sempre com muita disposição e garra, porque eu tive uma segunda chance”, diz.

Hélio saiu de São Paulo em 2010 e, atualmente, mora no bairro Planalto. Logo que soube do diagnóstico, tudo o que ele achava importante deixou de ser, e a cura passou a ser seu objetivo principal. Ele abandonou as mesas e começou a quimioterapia.

“No primeiro momento foi muito desesperador. Eu chorei muito com a minha família e foi bem complicado. Nas duas primeiras semanas, até fazer a bateria de exames, foi bem difícil. Mudou completamente a minha vida. Tudo o que eu dava valor não tinha mais importância. Só queria a restauração da minha saúde”, conta.

O tratamento se concentrou em oito sessões de quimioterapia, além da retirada total do estômago e de uma parte do esôfago, no dia 30 de abril. Durante o processo, Hélio manteve uma atitude positiva em relação às dificuldades e sempre buscou entender com os médicos a situação.

Ele não imaginava que pudesse voltar a competir. Não fez planos nem colocou metas durante o tratamento, apenas focou em cumprir cada etapa para melhorar.

“As sessões são muito difíceis, elas detonam todo o seu organismo. Se não cuidar, o desânimo pode tomar conta. Então, o meu lema sempre foi ter pensamento positivo e jamais desistir. O que tiver que passar, vamos passar”, afirma.

Campeão estadual

Recuperado, ele voltou a abraçar o esporte, que sempre lhe deu força para seguir na vida. O campeonato, que reuniu mais de 400 atletas, aconteceu entre a sexta-feira, 17, e o domingo, 19, em Lages. Ele conta que não esperava voltar a competir e se sente realizado pela boa performance.

Mesmo curado, o atleta sofre com algumas sequelas. Ele não sente a ponta dos dedos e dos pés e ainda usa um cateter, que deve ser retirado daqui a um ano. Além disso, fará acompanhamento ao longo de cinco anos. Mesmo com esses pontos, ele não perde o alto astral.

“Nunca penso que isso pode voltar, apenas que vai dar certo. Aproveito ao máximo o tempo que eu tenho daqui para frente para fazer o melhor possível em qualquer coisa que for. Eu fico muito feliz de ter superado e ter passado por isso”.

Por fim, Hélio agradece o apoio da família desde o início do tratamento. “O que mais me motiva é a força da minha família. Quando eu lembro de tudo isso, lembro que não tem por que eu parar ou deixar de fazer alguma coisa que eu queira com a família e amigos. Quero apenas desfrutar e aproveitar a vida”, finaliza.

Confira o relato de Hélio:

Leia também:

1. Casal de Brusque chega às Bodas de Platina com lição de cumplicidade e fé

2. Paróquia São Luís Gonzaga será a única igreja catarinense a acolher relíquias peregrinas de São Carlo Acutis

3. Homem morre submerso dentro de tanque de resíduos em Timbó

4. Samae inicia obra que levará abastecimento de água para famílias do Limeira, em Brusque

5. GTB apreende autopropelidos após condutores serem flagrados sem capacete em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

