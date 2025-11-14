VÍDEO – Atletas do Brusque e torcedores brigam após partida de categoria de base em Blumenau

Uma grande briga foi registrada entre torcedores e atletas das categorias de base do Brusque e Núcleo de Futebol Cristais, de Blumenau. O fato ocorreu após a partida entre as equipes da categoria sub-17, no último domingo, 9.

O jogo era válido pelas quartas de final da Copa Pequenos Gigantes da Bola. De acordo com notas divulgadas pelos dois clubes, o fato ocorreu fora do campo, em um corredor que dá acesso ao gramado.

O NFC Blumenau emitiu uma nota repudiando o incidente. O departamento de Futebol de Base do Brusque, por meio de uma nota, também lamentou o fato. Confira abaixo:

“Reforçamos nossa solidariedade à organização da competição, que sempre conduziu o evento com seriedade e respeito e que desde a 1ª edição da Copa (2021) sempre nos recebeu de forma exemplar.

Ao longo desse período, construímos dentro e fora de campo uma relação de respeito e desenvolvimento esportivo, coroada inclusive com 5 títulos conquistados na competição (3x Sub-15 e 2x Sub-17).

Repudiamos qualquer ato de violência, desrespeito ou conduta antidesportiva. O futebol de base deve ser um ambiente de formação, convivência saudável e aprendizado para atletas, famílias e profissionais.

Seguiremos trabalhando firmes pelos valores que acreditamos: respeito, educação, competitividade saudável e segurança para todos”, divulgou o Brusque.

Atualização 11h09: A organização da competição já tomou as medidas necessárias e ofereceu todo o suporte aos atletas e membros da comissão técnica que foram atingidos.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Previsão do fim de semana inclui frente fria em Brusque; veja o que esperar

2. Motociclista sofre queda durante a madrugada em rua em obras, em Brusque

3. VÍDEO – Peixe exótico é encontrado morto com bico enfiado em pneu, em Balneário Piçarras

4. Homem condenado a mais de 21 anos por tentativa de homicídio é preso no Cedrinho, em Brusque

5. Paulo Eccel pode concorrer a governador caso Décio Lima dispute Senado

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

